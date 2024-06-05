Synthara 融资 1100 万美元 成为人工智能时代小型芯片的Arm

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:总部位于瑞士苏黎世的初创企业Synthara日前宣布，已完成1100万美元融资，用于开发其革新性嵌入式芯片技术，旨在使小型处理器更适用于人工智能应用场景。

本轮融资由Vsquared Ventures领投，OTB Ventures、Onsight Ventures和Deep Tech Labs等新投资者以及原有股东共同参与。值得一提的是，本轮融资中还包括来自欧洲和瑞士的590万美元资助。

Synthara联合创始人兼CEO Manu Nair表示，随着人工智能的大规模应用和颠覆，支撑可穿戴设备、传感器等紧凑型设备的嵌入式芯片正面临前所未有的挑战。传统芯片难以跟上人工智能发展的步伐，促使设备制造商尝试昂贵而复杂的硬件软件组合。而Synthara推出的ComputeRAM产品，可帮助制造商在习惯的芯片架构基础上，大幅拓展应用范畴，迎接AI快速普及的新时代。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

"我们的技术让过去只能用于非常狭窄领域的嵌入式芯片，变得更加通用和强大。"Nair如是说。他举例称，借助Synthara方案，一款助听器不仅能放大周遭声音，还可以通过AI算法智能识别并突出用户关注的特定人的声音。这是传统嵌入式芯片无法企及的。

据了解，Synthara的创新之处在于，其处理器架构设计支持"内存计算"，打破了传统芯片将内存与计算分置的障碍。通过直接在内存单元中执行运算，嵌入式芯片的能效和时延有望提升百倍。Synthara以IP授权形式与芯片制造商及设备厂商合作，德国工程巨头博世就是其首批客户之一。双方正携手开发从加速度计传感器到语音控制麦克风等各类应用。

作为一家2019年从苏黎世联邦理工学院和苏黎世大学分拆而出的初创企业，Synthara目前拥有20名员工。在嵌入式AI芯片这一细分赛道，Synthara并非孤军奋战，Innatera、Red Semiconductor等初创公司亦在从事相关技术研发。但Nair认为，Synthara聚焦芯片架构设计而非芯片制造，反而让其在与各路玩家的合作中占据了优势地位。

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