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面壁智能宣布小钢炮模型 MiniCPM 免费商用

2024-06-05 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:面壁智能宣布将面壁「小钢炮」MiniCPM 免费商用，以表达他们对开源社区的信仰和热爱。

面壁智能、面壁露卡Luca

MiniCPM-Llama3-V2.5是他们为开源社区准备的特别礼物。现在，MiniCPM 和 MiniCPM-V 模型将对学术研究完全开放，并允许企业和个人在填写问卷登记后进行商业使用，但需要遵守 Apache2.0和《MiniCPM 模型社区许可协议》。

据悉，MiniCPM-Llama3-V2.5是一个8B体量的端侧多模态模型，发布后迅速在全球范围内受到关注，并在多个平台上获得高排名。

MiniCPM-Llama3-V2.5在端侧多模态综合性能上超越了Gemini Pro和GPT-4V，具有SOTA的OCR能力，能在手机端高效运行，图像编码速度快150倍，并支持30多种语言。

MiniCPM-Llama3-V2.5对视障人士特别有帮助，其强大的OCR功能可以提供更好的文档阅读体验。

商用授权申请问卷链接：

https://modelbest.feishu.cn/share/base/form/shrcnpV5ZT9EJ6xYjh3Kx0J6v8g

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