ComfyUI时间节点系统TimeUi:可快捷添加、删除或重新排列内容

划重点: ⭐️ 可简单理解为ComfyUI视频剪辑界面，类似于视频编辑工具的时间线界 ⭐️ 用户可以直接上传图片至节点或附加其他 “上传图片” 节点，简化工作流程。 ⭐️ 每行时间线都包含各种自定义设置，如切换图像蒙版可见性，轻松微调输出。

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:TimeUi是一个ComfyUI时间节点系统，类似于视频编辑工具的时间线界面，可以快捷添加、删除或重新排列内容，提供流畅的用户体验。

TimeUi 产品入口：https://top.aibase.com/tool/timeui-a-comfyui-timeline-node

TimeUi 的主要功能如下:

1.图片上传和管理:用户可以直接将图片上传到节点中，也可以附加其他的 "上传图像" 节点，简化工作流程。可以在同一行中添加时间轴的第二个实例，以便更轻松地管理复杂的动画。

2. 自定义和设置:时间线中的每一行都包含各种自定义设置，可以切换图像蒙版的可见性，增强对图像调整的控制。节点可以独立工作，也可以与其他外部节点一起工作。可以轻松切换各种设置，如 IP 适配器、图像负片、收件掩码、剪辑视觉、掩码等，以微调输出。

3. 时间格式和持续时间:可以更改时间轴的时间格式和动画持续时间，可以选择以帧或秒为单位。节点会更新时间轴标尺中的时间格式，显示每个图像在时间轴处理程序上占用的帧数或秒数。

4. Bezier 曲线特性:在节点底部有一个按钮，可以查看当前时间轴的 Bezier 曲线结果，类似于 "KfCurveDraw" 节点。这个特性目前还在设计中。

TimeUi 提供了方便的图片上传和管理功能，支持自定义和设置各种参数，可以灵活调整输出效果。同时，它还支持不同的时间格式和持续时间单位，以及 Bezier 曲线特性，为用户提供更加强大和灵活的时间轴节点系统。

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