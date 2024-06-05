马斯克的Grok已经可以在xAI网站上单独访问

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:马斯克开发的Grok现在已经可以在xAI网站上单独访问。这个工具在xAI平台上的功能比之前在推特上展示的版本更加丰富。特别值得一提的是它的分支树模式，这个模式允许用户观察多轮对话中可能产生的不同回答路径，这对于分析和理解对话流程非常有用。

如果你对使用Grok感兴趣，可以通过xAI的IDE（集成开发环境）入口进行访问。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/xai-grok

如果点击访问后提示需要申请，那么按照指示提交申请即可。不过小编提交后，收到了以下提示。目前，Grok仅对 X Premium 和 X Premium+ 的订阅用户开放。

此前，xAI发布了他们的最新多模态模型Grok-1.5Vision，这一模型不仅能够处理文本信息，还能够理解和分析各种视觉数据，如文档、图表、截图和照片，标志着公司在人工智能技术上迈出了重要一步。

Grok-1.5Vision模型在多项基准测试中展现了其卓越的性能，与业界领先的GPT4V模型相比，不仅不相上下，甚至在多个指标上实现了超越。特别值得一提的是，在新推出的RealWorldQA真实世界物理空间基准测试中，Grok-1.5Vision模型的表现超越了GPT4V以及其他所有参与测试的模型。

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