京东618直播业务调整：将提高直播激励

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:据《每日经济新闻》报道，京东直播计划再次加大投入，通过现金、流量等激励措施，进一步激发合作机构和创作者的活力。

据悉，京东直播将升级对机构、达人的管理机制，引入评级管理。届时，那些不符合标准的机构可能会面临淘汰。而在即将到来的京东618购物节期间，机构的开播时长、开播频次、开单量等方面的产出和效率，将成为此次评级管理的重要考量因素。

该知情人士进一步透露，京东希望通过这样的激励和评级机制，将更多的资源和流量倾斜给那些专业的机构和创作者，从而吸引更多优质的合作伙伴加入京东直播。这一策略不仅有助于提升京东直播的内容质量，也将进一步丰富其内容生态。

对于上述调整，京东直播方面回应称情况基本属实，具体的规则可能会在京东618购物节之后正式公布。这表明京东对于直播业务的布局和规划已经相当成熟，并且正在积极寻求新的突破和发展。

早在4月，京东就曾宣布将投入十亿现金和十亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。而在5月28日的京东618启动发布会上，京东集团CEO许冉更是宣布，今年众多品牌总裁及“总裁AI数字人”也将以直播形式参与618购物节。

随着这些举措的逐步落地，京东直播的观看人数和订单量也呈现出爆发式增长。据数据显示，5月31日京东618开门红4小时内，京东直播的观看人数同比增长了460%，而京东采销直播的订单量较2023年11.11开门红4小时增长了300%。这些数据无疑为京东直播的未来发展注入了强大的信心和动力。

（举报）