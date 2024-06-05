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英伟达RTX Remix modders推出对应Comfyui节点 可对游戏资产放大和重绘

2024-06-05 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:英伟达的RTX Remix modders最近推出了与Comfyui兼容的新节点，这标志着游戏模组制作和资源增强方面的一大进步。通过这个新节点，模组制作者现在可以直接在Comfyui界面中对已有的游戏资产进行放大和重新绘制，这大大简化了游戏资源的编辑和升级过程。

使用这个新节点，模组制作者可以无缝地将RTX Remix中捕获的所有游戏纹理导出到Comfyui。然后，他们可以利用AI模型，一次性批量地对这些纹理进行增强，无论是通过简单的升级还是应用更高级的物理基础渲染（PBR）模型。

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Comfyui提供了一系列超分辨率和PBR模型供用户选择。这不仅解锁了将纹理分辨率提升至8倍或更高的可能性，而且还包括了能够增强视觉效果的金属和高度图PBR模型。这些高级功能使得游戏的视觉效果能够获得显著改进，从而为玩家提供更加真实和沉浸式的游戏体验。

详情点此查看：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-remix-rest-api-comfyui-app-connectors/

今年早些时候，英伟达推出了RTX Remix Toolkit，这是一个开源工具包，旨在帮助模组制作者加速和简化经典游戏的重新制作流程。该工具包配备了强大的REST API，使得模组制作者能够利用全光线追踪技术和DLSS3.5等高级功能，对DirectX8和DirectX9游戏进行现代化的重新制作。

RTX Remix是基于NVIDIA Omniverse构建的，它包含了运行时渲染器和工具包应用程序，这些工具对于修改游戏资产和材质非常有帮助。去年，NVIDIA开源了RTX Remix Runtime，这大大扩展了游戏的兼容性和渲染功能。而在今年六月晚些时候，他们计划开源RTX Remix Toolkit，这将进一步简化资产替换和场景重新照明的过程，增加支持的文件格式，并通过新模型加强AI纹理工具。

NVIDIA还通过REST API提供了RTX Remix Toolkit的功能，这允许模组制作者将该工具链接到其他数字内容创作（DCC）工具、模组工具和生成式AI应用程序中。此外，他们还提供了RTX Remix运行时的SDK，这使得模组制作者能够将渲染器部署到其他应用程序和游戏中。

自从RTX Remix Toolkit推出以来，已经有20，000名模组制作者开始使用这个工具包进行实验，这导致在RTX Remix Showcase Discord上已经有超过100个RTX重新制作项目正在进行中。通过不断开放RTX Remix平台，NVIDIA希望能够激励全球的模组制作者创作出更多令人惊叹的RTX重新制作作品，推动游戏社区的创新和发展。

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