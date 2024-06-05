黄仁勋：下一波浪潮是物理AI 将进入全新机器人时代

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:在最近的一次演讲中，英伟达公司的CEO黄仁勋描绘了一个引人注目的未来愿景——物理AI，这一新的技术浪潮正在悄然改变我们的世界。他提出，物理AI，或称为实体AI，是指那些能够模拟智能生物体在控制、形态、动作执行和感知能力上协同进化的实体系统。

黄仁勋强调，当前许多AI系统尚未真正理解物理定律，也无法以物质世界为基础进行深度学习。然而，随着技术的发展，生成图像、视频、3D图形以及模拟物理现象等，都需要依赖于能够深入理解物理定律的AI。

黄仁勋坚信，机器人时代已经到来。他预测，未来移动的物体都将实现自主运行。英伟达正通过推动机器人堆栈的发展，加速生成式物理AI的落地应用。

尤为引人关注的是，黄仁勋特别提到了两种高产量机器人产品:自动驾驶汽车和人形机器人。在自动驾驶汽车领域，英伟达已为客户提供解决方案堆栈，并计划与梅赛德斯-奔驰和捷豹路虎等车队展开合作。而在人形机器人方面，他强调该领域在认知能力和世界理解能力上取得了显著突破，人形机器人的潜力巨大，因为它们最有可能适应人类所构建的世界。

然而，黄仁勋也指出，与其他类型的机器人相比，训练人形机器人需要海量的数据。但由于它们与人类的体型相似，演示和视频为它们提供了大量有价值的训练素材。随着技术的不断进步，我们有理由相信，物理AI将引领我们进入一个全新的机器人时代。

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