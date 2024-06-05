True Fit利用生成式AI帮助在线购物者找到合身的衣服

划重点: ⭐️ True Fit 推出新功能 "Fit Hub"，利用生成式 AI 改善在线购物者找到适合自己身材的衣服。 ⭐️ Fit Hub 整合产品页面信息，帮助购物者快速了解商品并确定合适尺码，减少退货率。 ⭐️ True Fit 还计划推出更多功能，如 “Shopper Insights” 和 “Brand Sizing”，提供更深入的个性化购物体验。

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:True Fit 是一家 AI 驱动的尺码和合身度个性化工具，已经为成千上万家零售商提供尺码建议解决方案近20年。现在，该公司正进军生成式 AI 领域，推出了名为 “Fit Hub” 的新工具，旨在改善在线购物者找到适合其身材的服装的方式。

产品入口：

尺码问题继续是在线消费者之间摩擦的主要原因之一，电子商务的平均退货率为17.6%。许多客户尽力避免退货，通过仔细查看产品详情页面的尺码表、描述和客户评论来评估服装的合适度。通过其最新工具，True Fit 致力于帮助消费者第一次穿上合身的衣服，减少退货。

Fit Hub 旨在成为一个不那么耗时的解决方案，它将产品页面的所有信息整合到一个地方，帮助购物者快速了解商品，并更加自信地购买合适尺码的服装。该 AI 分析尺码表、描述、客户评论以及销售和退货数据。它可以确定16号尺码的购物者是否应该减小尺码，或者穿4号尺码的人是否应该按实际尺码购买。

为了进一步个性化，用户可以创建 True Fit 账户，并分享自己喜欢的特定款式和品牌等偏好。

此外，还有一个名为 “Fit Tips” 的工具，提供合身建议，比如告诉顾客某件商品最适合身材矮小的人穿。

True Fit 的联合创始人兼首席运营官 Jessica Arredondo Murphy 告诉 TechCrunch，“在尺码和合身度方面，我们已经到了几乎信息过载的地步。在任何给定的网站上，您可能会看到多达五种不同形式的尺码和合身度信息... 我们有一个集中的地方，可以综合来自产品详情页面的建议，结合新的见解与传统建议，然后简化各种购物者的尺码和合身度理解。”

Fit Hub 利用几个生成式 AI 模型 ——ChatGPT4o、GPT Vision、Gemini1.5Pro Vision 模型以及各种开源模型 —— 实时理解视觉和文本。

Arredondo Murphy 解释说，生成式 AI 使公司能够以比 True Fit 之前的 AI 技术更快的速度和更大的容量处理数据。

该功能还利用了 True Fit 的跨市场专有数据集 “时尚基因组”，该数据集汇集了8200万名购物者和近3万个品牌的数据，如 Pacsun、Macy’s、Dicks、LL Bean 和 Lululemon 等。

Fit Hub 目前正在与约十几个品牌进行 Beta 测试，预计将于下个月向所有 True Fit 的商户合作伙伴推出。

虽然亚马逊提供了类似的个性化推荐功能，名为 “Fit Insights” 的 AI 功能，但 Fit Hub 似乎更加深入。

True Fit 计划在今年晚些时候为该平台引入更多过滤器。例如，“Shopper Insights” 收集过去购物者的数据，并提供诸如产品是否受特定年龄组、身高甚至胸围尺码（取决于产品）青睐等见解。它还将提供一个并排图，让购物者直观地比较同一产品的迷你、大码和常规版本之间的差异。

另一个即将推出的工具名为 “品牌尺码（Brand Sizing）”，将帮助经常购物的客户将尺码与其喜爱品牌的先前购买进行比较。例如，AI 将交叉参考一件衬衫的200次购买记录与同一品牌的其他500件上衣，以确定是否为 “通常尺码”，或者购物者是否应该选择放大或减小尺码。

在长期规划路线图上，True Fit 还正在建立一个生成式 AI 聊天机器人，帮助购物者发现产品并提出具体问题，比如 “对于大腿肌肉发达的人来说，哪种牛仔裤更合适?” 该功能目前仍处于早期阶段，目前仅限于100万种产品。

True Fit 最近与 Shopify 合作，将其服务引入各种规模的企业和商户。该公司以前只为大品牌提供服务，因此这意味着更多公司将可以访问其无代码尺码和合身度解决方案。

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