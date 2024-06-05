SpaceX第四次星舰轨道试飞获批准 马斯克：星舰已准备完毕

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:美国联邦航空局（FAA）于6月4日正式批准了马斯克旗下SpaceX的星舰4号飞行测试(Starship Flight4)。据SpaceX计划，此次测试最快将于6月6日从得克萨斯州南部的星际基地(Starbase)发射升空，发射窗口定于北京时间6月6日20:00起的120分钟内。

此次星舰4号飞行测试，是SpaceX对其星舰和超级重型运载火箭的第四次尝试。这一组合体高达120米，不仅是世界上最大的火箭，更是SpaceX实现其太空探索愿景的重要工具。从登月、登陆火星，到更遥远的太空旅行，星舰都被寄予厚望。事实上，美国宇航局的阿尔忒弥斯计划已经选择星舰作为其登月舱，计划在2026年将宇航员送往月球南极。

对于星舰4号飞行测试，SpaceX计划让星舰和超级重型助推器按照类似于3号飞行测试的轨迹飞行。星舰将达到轨道速度，并在印度洋上空重新进入大气层。而超级重型助推器则将返回得克萨斯州南部，并在墨西哥湾进行受控“着陆”。这次测试的主要目标，就是展示星舰和超级重型助推器的返回和重复使用能力。

随着发射日期的临近，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克也在社交媒体上表达了对此次测试的期待和信心。他写道:“星舰已准备好飞行。”这无疑为即将到来的星舰4号飞行测试增添了更多的期待和关注。

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