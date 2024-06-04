Snowflake 与 NVIDIA 携手提升定制化人工智能应用

划重点: 🔍 Snowflake 与 NVIDIA 合作，为客户提供构建定制化人工智能应用的能力 🔍 合作使得 Snowflake 能够整合 NVIDIA AI Enterprise 软件，将 NeMo Retriever 微服务纳入 Snowflake Cortex AI，提供更精确的响应 🔍 该合作加强了 Snowflake Arctic 的性能，并且通过 NVIDIA NIM 推广了 Arctic 的能力

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:云数据平台 Snowflake 在2024年的 Snowflake 峰会上宣布与 NVIDIA 展开合作。此次合作旨在为客户和合作伙伴提供在 Snowflake 内开发定制化人工智能数据应用的能力，借助 NVIDIA 的人工智能技术。

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这次合作使得 Snowflake 整合了 NVIDIA AI Enterprise 软件，将 NeMo Retriever 微服务纳入 Snowflake Cortex AI，这是 Snowflake 的托管 LLM 和向量搜索服务。这种整合使得组织可以将定制模型与不同的业务数据链接起来，无缝地提供精确的响应。

此外，Snowflake Arctic 作为一个开放的企业级 LLM，现在支持 NVIDIA TensorRT-LLM 软件，提升了性能。Arctic 还可以作为一个 NVIDIA NIM 推理微服务进行访问，扩大了开发人员对其功能的使用范围。

随着企业努力发挥人工智能的潜力，对于数据驱动的定制化需求不断增长。Snowflake 与 NVIDIA 的合作促进了特定人工智能解决方案的快速开发，从而使各个行业的企业受益。

Snowflake 的首席执行官 Sridhar Ramaswamy 表示:“将 NVIDIA 的全套加速计算和软件与 Snowflake 的最先进人工智能能力在 Cortex AI 中结合起来，这是具有颠覆性的。我们共同开启了一个新时代的人工智能，在这个时代中，来自各行各业、各个技能水平的客户可以轻松、高效和可信地在其企业数据上构建定制化的人工智能应用。”

NVIDIA 的创始人兼首席执行官 Jensen Huang 表示:“数据是人工智能产业革命的必要原材料。NVIDIA 和 Snowflake 将共同帮助企业完善其专有的业务数据，并将其转化为有价值的生成式人工智能。”

Snowflake Arctic LLM 是在2024年4月推出的，使用了 NVIDIA H100Tensor Core GPU 进行训练，现在可作为 NVIDIA NIM 使用。这使得 Arctic 可以在几秒钟内进行访问，可以通过 NVIDIA API 目录获得免费积分，或者作为可下载的 NIM 提供灵活的部署选项。

今年早些时候，Snowflake 和 NVIDIA 扩大了合作，创建了 AI 数据云中的统一人工智能基础设施和计算平台。今天的公告标志着他们共同使命的重要进展，即帮助客户在他们的人工智能项目中取得卓越成果。

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