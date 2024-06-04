ChatGPT遭遇故障，数千名Open AI用户遭遇严重中断

划重点: ⭐ 数千名 ChatGPT 用户因网站和应用遭遇重大故障而感到愤怒。 ⭐ OpenAI 确认正在调查故障，数千用户全球范围内受影响。 ⭐ 用户在社交媒体上纷纷发声，表达对 ChatGPT 故障的不满。

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:数千名 ChatGPT 用户在今天早上因网站和应用遭遇严重故障而感到愤怒。

据 DownDetector 网站显示，全球范围内有超过3，000名用户受到了故障的影响。一位用户在社交媒体上抱怨道:"嘿 ChatGPT，选择了你没想到你会宕机。赶紧解决吧。"

OpenAI 已经确认他们正在调查这一问题，并发布了一份声明称:"我们目前正在调查这个问题，接下来的内容请阅读我们的实时博客以获取最新消息和更新。”

ChatGPT 用户在社交媒体上发声，表达对网站和应用遭遇故障的不满。在 X 网站，一个用户写道:"嘿 ChatGPT，选择了你没想到你会宕机。赶紧解决吧。" 另一位用户写道:"ChatGPT 宕机了。我遇到麻烦了。我的大脑已经死了。没有 ChatGPT 我怎么干活呢?"

尽管，OpenAI 已确认他们正在 "调查"ChatGPT 的问题。目前尚不清楚这个问题将持续多长时间。

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