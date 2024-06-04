2026 年人工智能工作量将使数据中心的能源需求翻倍

划重点: ⭐️ 数据中心的全球电力消耗份额从今天的2% 可能增长到2030年的20% 以上 ⭐️ 训练大型语言模型所需的工作量将极大增加数据中心的能源需求 ⭐️ 数据中心运营商应考虑如何平衡增加的计算工作量与能源供应的问题

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:一份 PGIM 报告警告称，全球数据中心用电量的份额从今天的2% 可能增长到2030年的20% 以上。

数据中心需要大量的电力来运行和冷却服务器。报告指出，全球数据中心的电力消耗量到2026年将翻倍以上，相当于日本的用电量。报告指出，增加数据中心能源需求的因素包括训练大型语言模型所需的大量工作量。用于训练大型语言模型的计算能力需求呈指数级增长... 将对数据中心产生深远影响，并可能是能源转型中被最忽视的方面之一。”

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PGIM 的报告发现，发达国家中数据中心运营需求正在增长，这些国家在扩大其电力基础设施方面落后。例如，爱尔兰的数据中心电力需求预计到2026年将翻倍，占该国电力需求的三分之一。PGIM 建议数据中心运营商应该考虑如何平衡增加的计算工作量与他们的能源供应能力。

“数据中心运营商正在以不同的方式应对这一挑战。” 报告称。“有些积极与零碳能源供应商合作，将专用电源纳入其数据中心综合体。” 一些数据中心正在采用零碳策略，包括与可再生能源供应商合作，如施耐德电气。一些站点正在考虑氢能源，包括微软公司开发了氢燃料电池来替代柴油发电机。

对于其他供应商，核能是一个选择。例如，亚马逊收购了塔伦能源旗下位于宾夕法尼亚州塞勒姆的数据中心，利用附近的核电站为其提供动力。像由 Sam Altman 支持的初创公司 Oklo 开发的小型模块化核反应堆也可以安装在或靠近数据中心，提供可持续能源。报告指出，“数据中心运营商... 不仅必须考虑如何调整其商业模式以适应增加的计算强度和对训练深度神经网络的需求，还必须考虑在哪里建立新设施以及如何获取丰富和廉价的动力。”

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