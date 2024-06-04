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ChatGPT对部分用户出现故障 官方称正在调查此问题

2024-06-04 15:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:今日，有部分网友在使用OpenAI旗下ChatGPT时，遭遇了网页无法打开、打开速度慢的情况。

微信截图_20240604154113.png

对此，OpenAI发布公告称，ChatGPT对部分用户不可用，正在调查此问题。

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