ChatGPT对部分用户出现故障 官方称正在调查此问题

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:今日，有部分网友在使用OpenAI旗下ChatGPT时，遭遇了网页无法打开、打开速度慢的情况。
对此，OpenAI发布公告称，ChatGPT对部分用户不可用，正在调查此问题。
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数千名ChatGPT用户在今天早上因网站和应用遭遇严重故障感到愤怒。据DownDetector网站显示，全球范围内有超过3，000名用户受到了故障的影响。目前尚不清楚这个问题将持续多长时间。
免费ChatGPT用户现在可以使用一些之前仅对付费用户开放的功能，例如自定义GPT、图表分析和照片问题，这些功能是在5月初的GPT-4o中添加的。模型和Web响应、数据分析、图表创建、视觉、文件上传、内存和自定义GPT等功能仅对付费用户开放，但现在任何使用ChatGPT的人都可以使用这些功能。OpenAI已撤下这个声音，尽管它的其他声音仍然可以在ChatGPT上使用。
在最近的一次采访中，知名科技领袖李开复对中国在人工智能领域的现状和未来发表了独到见解。中国急需拥有自己的ChatGPT，以激发民众对AI的浓厚兴趣，推动其广泛采用和投资。中国才能在AI领域取得长足进步，实现从跟跑到领跑的跨越式发展。
一项发表在《全球环境政治》期刊上的论坛文章指出，生成式人工智能包括像OpenAI的ChatGPT这样的大型语言模型，以及社交体可能会削弱应对气候变化的努力。来自英属哥伦比亚大学的研究人员出，人们普遍认为AI、社交媒体和其他技术产品和平台在气候变化行动上要么是中的，要么可能是净积极的。社交媒体和AI也被认为会促成虚假或偏见信息的传播，这可能阻碍我们在气候变化方面需要采取的行动。
在近日的2024年人工智能向善全球峰会上，ChatGPT之父、OpenAI首席执行官奥特曼提出了对中国人工智能发展的最新预测。中国将发展出具有自身特色的大型语言模型，并在这一领域占据重要地位。在AI发展速度的问题上，奥特曼持乐观态度，认为行业远未达到发展的渐近线，他强调，通过实际成果证明进步比仅依赖预测更为重要。
OpenAI正在为其流行的语言模型ChatGPT部署一项特别的新功能，该功能将使其能够进行类似电话通话的交互。这一更新预计将在周一的某个活动中公布。OpenAI的这一创新尝试将ChatGPT的应用范围扩展到了更直接的语音交流领域，预示着未来人机交互可能会更加自然和流畅。
在过去的几年里，计算机程序员纷纷转向诸如OpenAI的ChatGPT之类的聊天机器人来帮助他们编码，这对StackOverflow等网站造成了打击，导致其去年不得不裁员近30%的员工。普度大学的研究团队在计算机-人类交互会议上发布了研究成果，发现ChatGPT生成的编程问题答案中有52%是错误的。这项研究表明，ChatGPT仍然存在重大缺陷，但这对于被StackOverflow裁员的人或者不得不纠正AI生成的代码错误的程序员来说是一个苦涩的安慰。
ChatGPTSearch今天上线的XInfluencerPete，又说OpenAI打算推迟周四的活动。已经传遍了国内互联网的GPTSearch，放鸽子了...好好好，但我们的稿子写都写了，想想还是发出来吧，毕竟影响不大。尤其是在现有AI搜索产品看似都没太大起色的情况下，Google真的去改AI搜索很遥远。
ChatGPT.COM域名已经正式启用了。访问OpenAI的原聊天模型访问地址https://chat.openai.com将会跳转到新的域名https://chatgpt.com。不管即将到来的搜索引擎是否能够真正挑战谷歌的市场地位，它都将是AI技术应用的一个重要里程碑。
OpenAI正在加强ChatGPT的搜索功能，使其能从网络搜索并引用来源，这让它直接竞争Google的搜索引擎和Perplexity等AI初创公司。正在计划推出一款基于其ChatGPT聊天机器人的搜索引擎产品，发布时间可能就在本周内。也出现了些问题，比如过时的回答，凸显了ChatGPT在获取和验证实时数据方面的改进需求。
EnchantedPages.Ai是一个利用人工智能技术为儿童创作个性化故事的平台。它允许父母通过简单的点击操作，将自己的孩子置于故事的中心，成为故事的英雄。该平台旨在通过引人入胜的故事讲述，提升亲子间的一对一时间质量，并通过教育性内容激发孩子的兴趣。
快影是快手官方推出的视频剪辑应用，提供全面的视频编辑功能，包括剪辑、音频、字幕、特效等，旨在帮助用户轻松创作出有趣且专业的视频内容。它具备AI动漫视频功能，能够将视频转化为动漫风格，提供多种风格选择，如动漫风、国潮风、日漫风等。此外，快影还拥有AI创作工具，如AI绘画、AI文生图、AI文案库，以辅助用户进行创作。快影还提供创作中心，帮助用户查看数据、寻找灵感，以及提供强大的素材库，包括贴纸、热梗等，以提升用户的网感。
Taloflow是一个旨在简化技术供应商选择流程的在线平台，它通过使用AI和专家协作工具，帮助企业在云数据库管理、数据集成、ERP、CRM等多个领域快速做出决策。平台提供超过10万个数据点，支持用户根据优先级筛选解决方案，评估供应商，并在一周内选出合适的解决方案。
可灵大模型是一款具备强大视频生成能力的自研大模型，采用先进的技术实现长达 2 分钟视频生成、模拟物理世界特性、概念组合能力等，可生成电影级画面。
Cookbooks是Cohere提供的一个在线文档平台，旨在帮助开发者和用户了解如何利用Cohere的生成AI平台构建各种应用。它包含了多种使用案例的指南，如构建代理、集成开源软件、语义搜索、云服务、检索增强生成(RAG)、摘要生成等。这些指南提供了最佳实践，帮助用户最大限度地利用Cohere的模型，并且所有内容都已设置好，准备就绪，供用户开始测试。
AI Playground是Intel为Arc GPU用户推出的一款桌面客户端应用程序，旨在简化AI图像创造、编辑和AI驱动的答案获取过程。它利用Intel Xe-cores和专为AI设计的XMX引擎，为用户提供了一种无需深入了解AI即可轻松使用AI的方式。该应用程序预计将于今年夏天免费提供下载，支持本地控制，保护用户数据隐私，并且界面友好，易于操作。此外，AI Playground还提供了模型灵活性和开放项目，鼓励开发者和AI爱好者进行实验和创新。
Grimoire Coding Wizard是一款集成了多个顶级AI编程助手的iOS应用程序，它通过集成GPT-4, Claude Opus, Meta LLama3, Google Gemini等AI技术，为编程人员提供了一个强大的编程辅助工具。它不仅支持聊天交互，还支持代码编写，使得编程工作更加高效和智能。
Dailycrowds是一个旨在成为您日常娱乐和成就助手的协作社区和灵感引擎，通过一个专注于实际效用的社交网络概念，帮助您使日常生活更加有趣、有组织和鼓舞人心。
ComfyUI_omost是一个基于ComfyUI框架实现的Omost模型，它允许用户与大型语言模型(LLM)进行交互，以获取类似JSON的结构化布局提示。该模型目前处于开发阶段，其节点结构可能会有变化。它通过LLM Chat和Region Condition两个部分，将JSON条件转换为ComfyUI的区域格式，用于图像生成和编辑。
AudioLCM是一个基于PyTorch实现的文本到音频生成模型，它通过潜在一致性模型来生成高质量且高效的音频。该模型由Huadai Liu等人开发，提供了开源的实现和预训练模型。它能够将文本描述转化为接近真实的音频，具有重要的应用价值，尤其是在语音合成、音频制作等领域。
Motiff 妙多定位 AI 时代设计工具，提供全面的用户界面设计功能和创新的 AI 功能。价格公道，性能卓越。Motiff 妙多旨在解放用户的设计生产力，通过 AI 技术实现创新设计。
BiRead是一款基于AI技术的Chrome浏览器插件，它能够将任何网站内容转换成双语文本，使用户能够轻松阅读其他语言的内容。它支持100多种语言，通过Google Translate和AI技术提供高质量的翻译服务，帮助用户克服语言障碍，探索全球信息。
Ouroboros3D是一个统一的3D生成框架，它将基于扩散的多视图图像生成和3D重建集成到一个递归扩散过程中。该框架通过自条件机制联合训练这两个模块，使它们能够相互适应，以实现鲁棒的推理。在多视图去噪过程中，多视图扩散模型使用由重建模块在前一时间步渲染的3D感知图作为附加条件。递归扩散框架与3D感知反馈相结合，提高了整个过程的几何一致性。实验表明，Ouroboros3D框架在性能上优于将这两个阶段分开训练的方法，以及在推理阶段将它们结合起来的现有方法。
MiGPT是一个通过将小爱音箱与ChatGPT的智能理解能力相结合，实现智能家居语音控制的项目。它不仅支持设备自动化，还能够通过角色扮演、流式响应、长短期记忆等技术，让智能家居设备更智能、更贴心地响应用户的指令。MiGPT支持Docker和Node.js两种启动方式，用户可以根据自己的需求进行选择。
seed-tts-eval 是一个用于评估模型零样本语音生成能力的测试集，它提供了一个跨领域目标的客观评估测试集，包含从英语和普通话公共语料库中提取的样本，用于衡量模型在各种客观指标上的表现。它使用了Common Voice数据集的1000个样本和DiDiSpeech-2数据集的2000个样本。
Stable Audio Open 1.0是一个利用自编码器、基于T5的文本嵌入和基于变压器的扩散模型来生成长达47秒的立体声音频的AI模型。它通过文本提示生成音乐和音频，支持研究和实验，以探索生成性AI模型的当前能力。该模型在Freesound和Free Music Archive (FMA)的数据集上进行训练，确保了数据的多样性和版权合法性。
ComfyUI-StableAudioSampler 是一款集成在 ComfyUI 节点中的音频采样器插件，它允许用户生成音频并输出原始字节和采样率，支持所有原始 Stable Audio Open 参数，并可以保存音频到文件。这个插件是开源的，并且正在积极开发中，旨在为音乐制作者提供一个易于使用且功能强大的工具。
Stable Audio Open是一个开源的文本到音频模型，专为生成短音频样本、音效和制作元素而优化。它允许用户通过简单的文本提示生成高达47秒的高质量音频数据，特别适用于创造鼓点、乐器即兴演奏、环境声音、拟音录音等音乐制作和声音设计。开源发布的关键好处是用户可以根据自己的自定义音频数据微调模型。
Qmedia 是一个多媒体 AI 内容搜索引擎，支持图文 / 短视频素材搜索，提供内容整合和多模态 RAG 内容问答，具有本地化部署、多模态模型服务等优点。
ChatFlow是一款为初创企业和中小企业设计的AI驱动客户支持平台。它通过现代化、可扩展和智能的解决方案，帮助企业构建客户满意度。主要功能包括实时聊天、AI驱动的聊天机器人、自动化票务系统、多渠道集成、分析和报告以及知识库。ChatFlow的AI聊天机器人能够处理常规咨询，释放人工客服处理更复杂的任务。此外，它还提供24/7的自动化客户支持，无需等待，即时解决客户问题。