ChatGPT对部分用户出现故障 官方称正在调查此问题

在过去的几年里，计算机程序员纷纷转向诸如OpenAI的ChatGPT之类的聊天机器人来帮助他们编码，这对StackOverflow等网站造成了打击，导致其去年不得不裁员近30%的员工。普度大学的研究团队在计算机-人类交互会议上发布了研究成果，发现ChatGPT生成的编程问题答案中有52%是错误的。这项研究表明，ChatGPT仍然存在重大缺陷，但这对于被StackOverflow裁员的人或者不得不纠正AI生成的代码错误的程序员来说是一个苦涩的安慰。