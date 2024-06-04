微软发布大规模大气基础模型Aurora，用AI预测全球极端天气

划重点: ⭐ 微软发布首个大规模大气基础模型 Aurora，计算速度提高了约5000倍 ⭐ Aurora 具备高准确率和效率，可预测和减轻极端天气影响 ⭐ 模型可以快速预测大气化学和空气污染，对地球系统建模产生深远影响

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:微软近日发布了首个大规模大气基础模型 Aurora，这一模型利用人工智能技术，能够预测全球范围内的极端天气事件。与当前数值预报系统相比，Aurora 的计算速度提高了约5000倍，拥有超高的准确率和效率。这一模型的发布标志着天气预测领域迎来了重大突破。

Aurora 不仅可以预测全球范围内的极端天气事件，还具备快速预测大气化学和空气污染的能力。通过对大量不同数据的预训练和对特定任务的微调，Aurora 学会了捕捉大气中错综复杂的模式和结构，使其在针对特定任务进行微调时，即使训练数据有限也能表现出色。

这一模型的发布为地球系统建模开辟了新的道路，能够在数据稀缺的情况下出色地完成下游任务，从而使得数据稀缺地区能够获取准确天气和气候信息，对社区的影响深远。

微软发布的 Aurora 模型的问世标志着 AI 在天气预测领域的巨大进展，也让人们对未来天气预测的发展充满了期待。

论文地址:https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/aurora-a-foundation-model-of-the-atmosphere/

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