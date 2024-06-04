昆仑万维宣布开源2千亿稀疏大模型Skywork-MoE 性能强劲成本更低

5月21日，针对这一轮大模型降价，零一万物CEO李开复表示，中国大模型与美国大模型的差距已经从一年多前的7-10年缩小到6个月，这是一个巨大的进步。他认为中国的技术实力在追赶全球并不落后中国在大模型领域已经有了令人自豪的成绩。零一万物会继续发布性能最高、推理成本最低的大模型，同时也不会放过任何尺寸上的机会，以满足不同应用场景的需求。