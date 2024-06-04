ollama是什么？带你了解本地部署大型语言模型的开源框架

最近，本地部署大型语言模型的开源框架Ollama备受关注，那么ollama到底是什么呢?一个专为本地机器设计的开源框架，旨在简化大型语言模型（LLM）的部署和运行。它提供了一套工具和命令，使用户能够轻松地下载、管理和运行各种语言模型，包括 LLaMA、LLaVA 等流行模型。

Ollama主要特点和功能包括:

**简化部署**

Ollama 致力于简化大型语言模型在 Docker 容器中的部署过程，使得即使是非专业用户也能轻松管理和运行这些复杂的模型。

**轻量级与可扩展性**

作为一个轻量级框架，Ollama 保持了较低的资源占用，同时提供了良好的可扩展性。用户可以根据自己的项目规模和硬件条件调整配置。

**API支持**

Ollama 提供了一个简洁的 API，降低了开发者与大型语言模型交互的技术门槛，使得创建、运行和管理模型实例变得更加容易。

**预构建模型库**

Ollama 包含了一系列预先训练好的大型语言模型，用户可以直接使用这些模型，无需从头开始训练或寻找模型源。

**模型导入与定制**

- 从 GGUF 导入:支持从 GGUF（一个假设的模型托管平台）导入已有的大型语言模型。

- 从 PyTorch 或 Safetensors 导入:兼容这两种深度学习框架，允许用户将基于这些框架训练的模型集成到 Ollama 中。

- 自定义提示:用户可以为模型添加或修改提示，引导模型生成特定类型或风格的文本输出。

**跨平台支持**

Ollama 提供了针对 macOS、Windows（预览版）、Linux 以及 Docker 的安装指南，确保用户能在多种操作系统环境下顺利部署和使用。

**命令行工具与环境变量**

- 命令行启动:通过命令 `ollama serve` 或其别名 `start` 可以启动 Ollama 服务。

- 环境变量配置:如 `OLLAMA_HOST`，用于指定服务绑定的主机地址和端口，默认值为 `127.0.0.1:11434`，用户可以根据需要进行修改。

Ollama 作为一个专注于本地部署大型语言模型的工具，通过其便捷的模型管理、丰富的预建模型库、跨平台支持以及灵活的自定义选项，极大地方便了开发者和研究人员在本地环境中高效利用大型语言模型进行各种自然语言处理任务。它减少了对云服务或复杂基础设施设置的依赖，使得大型语言模型的部署和应用变得更加容易和高效。

Ollama入口:https://top.aibase.com/tool/ollama

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