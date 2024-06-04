Suno又要推新功能！随便哼两句它就能帮你创作成歌曲了

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:近日，Suno宣布即将推出一项令人激动的新功能——使用哼唱的声音生成歌曲。从官方放出的演示来看，用户只需要哼唱一小段，Suno就可以在哼唱的基础上创作出完整的歌曲。更令人惊喜的是，生成的音乐和原声融合得非常自然，仿佛是专业歌手演唱的作品。

视频来自Suno

最近，Suno可谓是动作频频。前不久，Suno正式向所有人开放了其最新的3.5版本模型。这个版本的改进包括:可以制作4分钟的歌曲，创建最长2分钟的歌曲扩展，以及显著改进的歌曲结构。这些功能的增强无疑为音乐创作提供了更多可能性。

此外，更早些时候，Suno还宣布将推出全新功能，可以将任何声音创作成歌曲。这项新功能能够将日常生活中的各种声音转化为音乐，为音乐创作带来了全新的可能性。用户只需敲击出节奏，Suno会自动捕捉并与之“和弦”，将这些声音转换为音乐作品。首个示例便是将敲击浇水壶的声音转化为迷幻摇滚音乐，展示了这项技术的强大和创意潜力。

总的来说，Suno的这一系列创新举措无疑为音乐创作领域注入了新的活力。无论是通过哼唱生成歌曲，还是将日常声音转化为音乐作品，Suno都为我们展示了人工智能在音乐创作中的无限可能。我们期待看到Suno在未来带来更多令人惊叹的创新。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/suno-ai

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