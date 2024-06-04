比特币矿工向人工智能企业投入数百万美元，寻求数十亿美元回报

划重点: ⭐ 比特币矿工 Core Scientific 与云公司 CoreWeave 达成35亿美元合作，拓展人工智能业务。 ⭐ 人工智能领域需求巨大，将提供丰厚收入，推动矿工企业转型。 ⭐ 比特币矿工们在 AI 市场中寻求多样化收入，寻求应对减半带来的挑战。

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:比特币矿工 Core Scientific 正在向人工智能领域扩展业务，通过与云公司 CoreWeave 达成了一项价值35亿美元的合作。这一举动将为人工智能模型的训练和后续的巨大工作负载提供大量的能源支持。Core Scientific 表示，这项协议将为合同期间带来超过35亿美元的收入。

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随着 OpenAI 在2022年11月发布 ChatGPT，人工智能计算和基础设施的需求激增，引发了对 AI 模型和初创公司的投资热潮。与此同时，Core Scientific 等矿工企业开始寻求增加收入来源，因为2022年4月的比特币减半活动将向比特币矿工支付的奖励减少了50%。许多公司已经在改造他们庞大的设施，以满足市场需求。

除了与 CoreWeave 的扩展合作外，Core Scientific 还宣布，未来三到四年内，将把全国范围内的500兆瓦比特币挖掘基础设施转换为高性能计算数据中心。这种改造是可行的，因为该公司拥有和控制着所有的数据中心基础设施。

大规模矿工企业的选择清洁能源作为能源来源，因为在许多市场上，这是最便宜的能源来源。矿工在竞争激烈的低利润行业中运作，在这种行业中，他们唯一的变量成本通常是能源，因此他们有动力迁移到世界上最便宜的能源来源。一份行业报告估计，比特币网络有54.5% 的电力来自可持续能源。

比特币矿工们正在积极寻找新的收入来源，尝试在人工智能领域寻求多样化。随着人工智能市场的不断发展，矿工企业们在转型过程中面临着挑战，但也在迎接更多的商机。这种多样化的商业模式将有助于矿工企业应对比特币波动带来的挑战，实现更加稳定和可预测的现金流。

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