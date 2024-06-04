三星提前起诉 Oura 以阻止智能戒指专利索赔

划重点: ⭐ 三星提前对 Oura 提起诉讼，寻求判定 Galaxy Ring 不侵犯 Oura 的五项专利 ⭐ 三星称 Oura 以 “几乎所有智能戒指共同特征” 为基础对竞争对手提起专利诉讼 ⭐ 指出 Galaxy Ring 计划于8月上市，可能对智能戒指市场产生影响

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:三星最近提前对 Oura 提起了一场诉讼，旨在寻求一个 “宣告性判决”，以确立 Galaxy Ring 不侵犯 Oura 的五项专利。该诉讼声称 Oura 存在一种模式，即基于 “几乎所有智能戒指的共同特征” 对竞争对手提起专利诉讼，涉及传感器、电子设备、电池以及基于传感器数据的评分等内容。案件列举了 Oura 对竞争对手如 Ultrahuman、Circular 和 RingConn 提起诉讼的情况，有时甚至在对方进入美国市场之前就采取了行动。

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三星在诉讼中表示，由于这些原因，他们预计自己可能成为 Oura 诉讼的目标。在 Galaxy Ring 宣布之后不久，Oura 向多家出版商（包括 The Verge）发送了一份自发声明，强调其知识产权组合的强大，指出他们拥有 “100项授予专利，270项待批专利申请以及130多项注册商标”。诉讼还引用了 Oura 首席执行官汤姆・哈尔(Tom Hale)接受 CNBC 采访时的言论，称公司将密切关注三星的 Galaxy Ring，并 “采取适当的行动”。此外，三星还列举了哈尔和其他 Oura 高管吹嘘公司知识产权组合实力，并表示愿意采取行动保护其专利的多个例子。

诉讼还确认了一些关于即将推出的 Galaxy Ring 的细节，包括硬件设计于5月中旬完成，计划于6月中旬开始批量生产，并预计将于 “今年8月左右” 进入美国市场。此外，诉讼还包括了一张 Samsung Health 应用截图，显示了基于睡眠、活动、心率和心率变异性等指标的 “能量评分” 功能。

在这款设备世界中，这种类型的专利纠纷并不罕见。例如，医疗设备制造商 Masimo 去年底曾因声称苹果手表侵犯其血氧专利而赢得了 ITC 进口禁令，成为新闻头条。如果法院支持三星，可能会对智能戒指市场产生连锁效应。迄今为止，Oura 一直几乎无人能及地成为智能戒指市场的领导者。

三星是第一家大型科技巨头加入这一领域，鉴于其庞大的设备生态系统，它对 Oura 构成了真正的威胁，这是较小、较不知名的智能戒指制造商所无法比拟的。此外，三星在这里的胜利可能为较小的智能戒指制造商提供一些对抗 Oura 的弹药。无论如何，三星进军智能戒指市场表明这一领域在几年搁置后正在升温。如果过去几个月的情况是一个迹象的话，Oura 可能正在感受到压力。它在过去几个月发布了多个软件更新，同时还将销售渠道拓展到 Best Buy、Target 和 Amazon 等零售商。

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