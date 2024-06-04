OpenAI 正在与 Helion Energy 洽谈“购买大量”聚变能源

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:据《华尔街日报》报道，西雅图地区的核聚变公司Helion Energy正在与OpenAI洽谈一项重大交易，计划为后者的数据中心提供大量电力。OpenAI首席执行官兼联合创始人Sam Altman已向Helion投资3.75亿美元，并担任该公司董事会主席。据报道，Altman在此次交易谈判中回避了直接参与。

Helion Energy致力于开发利用核聚变技术生产可再生能源。核聚变是一种潜在的无限能源，但目前尚未有公司能够以商业上可行的方式实现这一技术。然而，核聚变行业已吸引了数十亿美元的投资，全球多家公司也在努力实现核聚变反应的商业化应用。

Altman在今年早些时候的达沃斯世界经济论坛上表示，人工智能的未来取决于清洁能源的重大突破。他指出:“没有突破就无法实现这一目标。我们需要核聚变，或者需要更便宜的太阳能加储能，或者大规模的能源。”

为实现这一突破，Helion Energy正加紧努力。公司已筹集了6.12亿美元的风险投资，并承诺如果在截止日期前完成，还将获得18亿美元的额外资金。Helion还获得了897万美元的联邦拨款。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Altman去年告诉媒体公司StrictlyVC:“Helion对我来说不仅仅是一项投资。除了OpenAI之外，这也是我投入大量时间的另一件事。”

尽管《华尔街日报》报道了此次交易，但Helion公司的一位发言人表示，目前没有新客户公告可供分享。

该报道引发了人们对Altman在OpenAI的领导地位与他在Helion的投资关系之间可能存在利益冲突的担忧。这并不是Altman和Helion之间的第一笔客户交易。2023年5月，Helion和微软宣布了一项具有里程碑意义的协议，微软同意从Helion计划于2028年前建造并投入运营的设施购买电力。

微软与OpenAI关系紧密，已向ChatGPT和其他生成式AI的制造商投资超过10亿美元，并将OpenAI技术集成到其产品中。然而，随着科技公司竞相开发新的、更复杂的人工智能工具并通过数据中心支持其广泛使用，人们越来越担心该技术的巨大能源需求和气候影响。例如，微软上个月报告称，其碳足迹在2023年增长了29%，主要原因是数据中心的扩张。

Helion公司目前正在完成其第七代聚变原型装置Polaris的建造，预计将于今年开始运行。Helion去年还宣布与Nucor达成协议，建造一座核聚变反应堆，为该工业制造商旗下的炼钢厂提供动力，目标是在2030年开始运营。

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