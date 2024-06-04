靠一张壁纸1天涨粉10万？X上爆火的掌机壁纸制作详细教程（附Midjourney Prompt）

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:最近，很多X博主都发推表示发现了一个奇怪的现象，X平台好像正在大力给壁纸相关的推文推流。

比如WallPapers和Vuk Andric这两个账号，之前一直都在发壁纸，不温不火，最近突然一夜爆火，一天内涨粉10万。由于这两个账号之前一直是卖壁纸的，新转化的粉丝直接转化成了收入，可以说是躺赚了一波。

咱们之前一直也有在群里给大家分享提示词，大家每次都嫌太少。主要是大家都以为分享给大家的是一个提示词，然而，实际上我给大家的是一个类型的提示词，可以通过自由组装，扩散成无数个提示词。

今天我就拿WallPapers这个掌机壁纸，来给大家详细拆解一下，平时我给大家的提示词，究竟要如何从1变成无穷个。

1、MJ提示词及结构详细拆解

首先还是老规矩，先上提示词:

垫图+wallpaper，full screen，edge-to-edge display，transparent handheld game console，holographic，sincere，opre，smooth surface，colorful transparent plastic，designed by dieter rams，high detail，4k，industrial design，white background，solid，sleek glass thickness，studio lighting， high-definition wallpaper for smartphone，portrait orientation --ar9:16--v6.0--s750--style raw