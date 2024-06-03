亚马逊利用生成式人工智能Project PI扫描包裹缺陷

划重点: ⭐ 亚马逊利用生成式人工智能和计算机视觉技术扫描包裹，以减少退货率 ⭐ 项目 P.I.（私家侦探）AI 模型能够识别损坏产品和错误发货情况 ⭐ AI 技术有助于提高包裹质量，减少退货，改善可持续性

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:亚马逊公司宣布，他们正在利用生成式人工智能和计算机视觉技术来扫描包裹，以发现缺陷并降低退货率。该 AI 模型名为 “Project PI”（私家侦探），能够在亚马逊的订单处理中心识别订单中的问题产品。具体来说，Project PI 能够找出有缺陷或损坏的产品，或者标记可能是错误尺寸或颜色的商品，而这些产品是在公司的成像隧道中进行扫描和评估的。损坏的商品会由亚马逊员工进行审核，然后确定是否可以在亚马逊的 “二手宝” 平台上以折扣价出售。

亚马逊的目标是提高其订单的整体质量和准确性，从而减少退货，并帮助亚马逊打造更可持续的运输系统。亚马逊全球可持续性副总裁 Kara Hurst 在公司新闻稿中表示:“亚马逊正在利用人工智能来满足我们对可持续性的承诺，以应对气候变化带来的紧迫性，同时改善客户体验。人工智能正在帮助亚马逊确保我们不仅为客户提供高质量的商品，还将这种客户关注扩展到可持续发展工作中，避免不完美的商品离开我们的设施，并帮助我们避免由于运输、包装和退货流程中的其他步骤而产生不必要的碳排放。”

该公司还表示，他们正在利用生成式人工智能系统找出产品损坏或错误发货的原因。这可能有助于公司排除其庞大订单处理系统中的问题，使其更加高效和可持续。

Project PI 并不是亚马逊利用的唯一一种人工智能工具，以期变得更加环保。近年来，该公司还整合了帮助减少包装使用、通过其杂货服务监控产品质量，并利用算法估计产品碳足迹的人工智能模型。

此外，亚马逊网络服务（AWS）—— 该公司的云服务部门也在大力推动人工智能。去年，它推出了一个服务，提供了几家公司的人工智能模型。

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