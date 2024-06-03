调查：仅有4%青少年和年轻人几乎每天使用AI工具

划重点: - 📊 仅有4% 的受访者称他们每天或几乎每天使用人工智能工具 - 📚 AI 的两种最常见用途是获取信息和头脑风暴 - 🌐41% 的受访者预计未来10年人工智能将产生积极和消极影响

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:根据 Common Sense Media、Hopelab 和哈佛大学教育学院数字繁荣中心的最新数据显示，年轻的美国人正在迅速接受生成式人工智能作为一种工具，但很少有人已经将其纳入日常生活。调查报告《青少年和年轻人对生成式人工智能的看法》显示，仅有4% 的受访者称他们每天或几乎每天使用人工智能工具。而41% 的受访者表示他们从未使用过人工智能，另有8% 的受访者表示他们不知道什么是人工智能工具。

调查发现，人工智能最常见的两种用途是获取信息（53%）和进行头脑风暴(51%)。40% 的受访者表示他们总体上在学业上使用这项技术。对于黑人受访者来说，这一比例为62%，而对于拉丁裔受访者来说，这一比例为48%。

在未来10年，41% 的受访者预计人工智能将产生积极和消极影响。但 LGBTQ + 受访者中认为人工智能将主要产生负面影响的比例（28%）明显高于异性恋 / 直男直女受访者(17%)。调查还就受访者对人工智能的看法进行了开放式提问。

年轻人希望成年人知道 “世界正在改变”，“我们是未来”，“人工智能是未来”。一些人表示担忧，称 “人工智能非常可怕”，“人工智能让我担忧”，而另一些人持乐观态度，分享了 “我真的迫不及待地想看看它在未来的发展如何” 的看法。

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