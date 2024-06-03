昆仑万维宣布开源 2 千亿稀疏大模型 Skywork-MoE

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:2024年6月3日，昆仑万维宣布开源了一个性能强劲的2千亿稀疏大模型，名为 Skywork-MoE。这个模型是在之前开源的 Skywork-13B 模型的基础上扩展而来的，是首个完整应用并落地 MoE Upcycling 技术的开源千亿级 MoE 大模型。同时，这也是全球首个支持在单台4090服务器上进行推理的开源千亿级 MoE 大模型。

Skywork-MoE 的模型权重、技术报告完全开源，可以免费商用，无需申请。模型的总参数量为146B，激活参数量为22B，共有16个 Expert，每次激活其中的2个 Expert。与其他主流模型相比，在相同的激活参数量下，Skywork-MoE 的性能接近70B 的 Dense 模型，推理成本下降了近3倍。

为了解决 MoE 模型训练困难、泛化性能差等问题，Skywork-MoE 采用了两种训练优化算法:Gating Logits 归一化操作和自适应的 Aux Loss。此外，为了高效进行大规模分布式训练，Skywork-MoE 提出了两个并行优化设计:Expert Data Parallel 和非均匀切分流水并行。

在推理方面，Skywork-MoE 是目前能够在8台4090服务器上进行推理的最大开源 MoE 模型。通过首创的非均匀 Tensor Parallel 并行推理方式，在 FP8量化下，Skywork-MoE 可以实现2200tokens/s 的吞吐。

•模型权重下载:

￮https://huggingface.co/Skywork/Skywork-MoE-base

￮https://huggingface.co/Skywork/Skywork-MoE-Base-FP8

•模型开源仓库:https://github.com/SkyworkAI/Skywork-MoE

•模型技术报告:https://github.com/SkyworkAI/Skywork-MoE/blob/main/skywork-moe-tech-report.pdf

•模型推理代码:（支持8x4090服务器上8bit 量化加载推理） https://github.com/SkyworkAI/vllm

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