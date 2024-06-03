沙特阿美投资中国AI初创企业智谱AI 估值达30亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:据国外媒体报道，沙特阿拉伯国有石油集团沙特阿美的风险投资部门Prosperity7近日参与了中国生成式人工智能初创企业智谱AI的新一轮融资，投资金额约为4亿美元，使得智谱AI的估值达到了约30亿美元。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据悉，智谱AI，成立于2019年，是清华大学计算机系技术成果转化公司，由著名学者唐杰教授领衔。该公司在生成式人工智能领域取得了显著成就，包括开发了GLM预训练架构，训练了百亿参数模型GLM-10B，并在2023年推出了基于千亿基座的对话模型ChatGLM，同时开源了单卡版模型ChatGLM-6B。今年1月，智谱AI上线了新一代基座大模型GLM-4。

尽管全球顶级科技投资者如软银和老虎环球在生成式人工智能领域持观望态度，但智谱AI获得沙特基金的支持表明，国际资本对中国AI技术的兴趣日益浓厚。这一投资不仅为智谱AI带来了资金支持，也有助于其在国际市场上拓展。

去年10月，智谱AI宣布累计获得超过25亿元人民币融资，参与方包括社保基金中关村自主创新基金、美团、蚂蚁、阿里、腾讯、小米、金山、顺为、Boss直聘、好未来、红杉、高瓴等知名机构和公司，及部分老股东跟投。可见，智谱AI在人工智能领域的强劲发展势头。

截止目前，智谱AI对此未予置评。

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