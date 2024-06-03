Arm预计到2025年底，将有1000亿台Arm设备为AI做好准备

划重点: ⭐ Arm 首席执行官表示，到2025年底，全球将有1000亿台 Arm 设备准备好进行人工智能应用 ⭐ 该消息是在台北举行的 Computex 论坛上发布的 ⭐ Arm 设计的芯片设备将在全球范围内推动人工智能发展

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:英国芯片设计公司 Arm Holdings 预计，到2025年底，全球将有1000亿台 Arm 设备准备好进行人工智能应用。Arm 首席执行官 Rene Haas 在台北的 Computex 论坛上宣布了这一消息。这一消息意味着 Arm 设计的芯片设备将在全球范围内推动人工智能的发展。

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Arm 是一家领先的芯片设计公司，他们的产品广泛应用于智能手机、智能家居、物联网设备等领域。随着人工智能技术的快速发展，Arm 设备的数量迅速增加，为人工智能应用提供了更多的可能性。

Rene Haas 在演讲中指出，Arm 正在努力确保其设备能够适应不断发展的人工智能技术，以满足未来市场的需求。他强调了 Arm 在推动全球范围内的人工智能应用方面的重要作用，并表示公司将继续投入资源和努力，以推动 Arm 设备的普及和发展。

通过 Arm 设备的广泛应用，人工智能技术将得到更多的普及和应用，为各行各业带来更多创新和便利。Arm 预计未来几年将持续推动人工智能技术的发展，为全球创新和发展注入新的活力。

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