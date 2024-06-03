字节跳动旗下 AI 助手豆包推出PC客户端、浏览器插件版本

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:近日，字节跳动旗下 AI 助手豆包正式推出了PC客户端下载，包括了Windows / MAC版本，同时，还推出了浏览器插件版本。

据悉，豆包PC客户端版本支持快捷划词翻译、AI 搜索、一键常驻桌面等功能。而插件版则提供一键总结网页与视频、写作和文本修改等功能。

今年5月，字节跳动推出了其自研的“豆包大模型”系列。

这款大模型家族涵盖了豆包通用模型Pro、liti，以及豆包·角色扮演模型、豆包·语音合成模型、豆包·声音复刻模型、豆包·语音识别模型、豆包·文生图模型、豆包·Function Call模型等九大模型。

通过豆包，用户可以实现 AI 划词翻译、搜索、AI 伴读 PDF 等功能。用户只需轻松划选文字即可使用 AI 搜索、翻译、解释、总结等功能，方便快捷。同时，豆包还提供中英翻译对照的 AI 伴读 PDF 功能，让用户边读边问，全面理解文档内容。用户可以将豆包固定到桌面边缘，随时随地向 AI 提问，方便快捷。

豆包还支持在桌面上进行互联网搜索，快速、精准无广告。用户可以利用豆包的 AI 功能在阅读文章、观看视频或浏览外国网站时节省时间。豆包还可以帮助用户阅读、写作和创作，提供图片生成、快速阅读、快速撰写文章等功能，提高工作效率。

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