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微软将在瑞典投资32亿美元发展云计算与人工智能

2024-06-03 15:30 · 稿源：站长之家

划重点:

微软将在瑞典投资33.7亿瑞典克朗（合3.21亿美元）用于扩大其云计算和人工智能基础设施。

⭐ 投资包括承诺帮助25万人获得人工智能技能培训，占瑞典人口的2.4%。

⭐ 计划在瑞典数据中心站点部署2万台最先进的图形处理单元（GPU）。

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:美国科技集团微软宣布，将在未来两年内投资337亿瑞典克朗（约合32.1亿美元），以扩大其在瑞典的云计算和人工智能基础设施。这是微软迄今在瑞典的最大一笔投资。该投资包括帮助25万人获得人工智能技能培训的承诺，相当于瑞典人口的2.4%，将有助于提升这个北欧国家的竞争力。

机房 数据中心 (1)服务器

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

微软副董事长兼总裁布拉德・史密斯在一份声明中表示:“这一宣布不仅涉及技术，更是承诺确保广泛获取在人工智能时代瑞典人民和经济所需的工具和技能。” 作为投资的一部分，该公司计划在位于桑德维肯、盖夫勒和斯塔凡斯托普的瑞典数据中心站点部署2万台最先进的图形处理单元（GPU），这将加快计算速度。

史密斯预计将于周一在斯德哥尔摩会见瑞典总 理乌尔夫・克里斯特尔松。微软表示，该公司致力于促进整个北欧地区的人工智能采用，其中除了瑞典外，还包括丹麦、芬兰、冰岛和挪威。

此次投资将为瑞典带来更多的就业机会，同时也有望推动当地科技和创新产业的发展。微软的举措将有助于提高瑞典在人工智能领域的影响力，促进数字经济的蓬勃发展。

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