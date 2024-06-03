PixVerse发布运动笔刷功能Magic Brush 比Runway更方便和直观

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:PixVerse在其产品中引入了一项新的运动笔刷功能，这一创新显著提升了产品的可用性和用户体验。以下是关于PixVerse运动笔刷功能的主要内容:

运动笔刷功能亮点:

自定义运动:用户可以通过手绘箭头来自定义图像中每个区域的运动方向和距离。

直观操作:与Runway通过滑块调整的方式相比，PixVerse的运动笔刷提供了更为方便和直观的操作方法。

增强的创意控制:艺术家和设计师现在可以更精确地控制动画中的动态效果，实现更丰富和个性化的创作。

如何使用运动笔刷:

选择Magic Brush:在PixVerse的图生视频功能中，用户需要选择Magic Brush来启用运动笔刷功能。

绘制箭头:使用运动笔刷在图像上绘制箭头，箭头的方向和长度将决定相应区域的运动方向和速度。

自定义动画:通过手绘箭头，用户可以轻松实现复杂的动画效果，如物体的移动、旋转或其他动态变化。

产品可用性的提升:

用户友好:运动笔刷的直观操作使得用户更容易上手，无需复杂的学习曲线。

创意表达:提供了更多的创意空间，用户可以通过简单的笔触实现复杂的动画效果。

效率提升:简化了动画制作过程，提高了从概念到成品的工作效率。

应用场景:

动画制作:动画师可以使用运动笔刷快速创建动画草图。

游戏设计:游戏开发者可以利用这项功能设计游戏内角色和环境的动态效果。

广告和营销:营销人员可以制作吸引人的动态广告，提升品牌吸引力。

PixVerse的这项新功能为创意产业带来了强大的新工具，使得动画和动态图像的创作变得更加灵活和高效。通过运动笔刷，用户可以轻松实现个性化的动态效果，推动创意表达的边界。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/pixverse

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