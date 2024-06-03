英伟达发布搭载 Nvidia Blackwell 系统的人工智能设备

划重点: ⭐ 世界顶级计算机制造商发布搭载 Nvidia Blackwell 架构的系统，用于人工智能工厂和数据中心 ⭐ Nvidia Blackwell GPU 具有更低能耗和成本，GB200Grace Blackwell Superchip 性能出色 ⭐ 合作伙伴包括 ASRock Rack， Asus， Gigabyte， Supermicro 等，提供各类基于 Nvidia GPU 和网络的 AI 系统

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:在 Computex 上，Nvidia CEO 黄仁勋宣布，今天世界顶级的计算机制造商正在推出搭载 Nvidia Blackwell 架构的系统，其中包括 Grace CPU、Nvidia 网络和基础设施，旨在帮助企业打造人工智能工厂和数据中心。

这些 Nvidia Blackwell 图形处理单元（GPU）具有比以往更好的能耗效率和更低的成本，尤其适用于人工智能处理任务。而 Nvidia GB200Grace Blackwell Superchip，即包含多个芯片在同一包装中，承诺提供出色的性能增益，为 LLM 推断工作负载提供高达30倍的性能提升。

针对推动下一波生成式人工智能发展，黄仁勋表示，ASRock Rack、Asus、Gigabyte、Ingrasys、Inventec、Pegatron、QCT、Supermicro、Wistron 和 Wiwynn 将利用 Nvidia GPU 和网络，交付云端、本地、嵌入式和边缘 AI 系统。各种产品将涵盖单一至多 GPU、基于 x86或 Grace 处理器，以及空气至液冷技术。

此外，为加速不同规模和配置系统的开发，Nvidia MGX 模块化参考设计平台现在支持 Blackwell 产品。其中包括新的 Nvidia GB200NVL2平台，旨在为主流的大语言模型推断、检索增强生成和数据处理提供卓越性能。整体而言，Nvidia MGX 为计算机制造商提供一个参考架构，快速、经济高效地构建100多种系统设计配置。

AMD 和 Intel 也在支持 MGX 架构，计划首次推出自己的 CPU 主机处理器模块设计。这些举措将有助于节省开发时间，确保设计和性能的一致性。Nvidia 的最新平台 GB200NVL2也利用了 MGX 和 Blackwell。其单节点设计可无缝集成各种系统配置和网络选项，将加速计算引入现有数据中心基础设施。

Nvidia Blackwell 生态系统包括世界领先的半导体制造商台积电（TSMC），以及提供关键组件的全球电子制造商。这些合作伙伴包括 Amphenol、Asia Vital Components(AVC)、Cooler Master、Colder Products Company(CPC)、Danfoss、Delta Electronics 和 LITEON 等公司。

新的数据中心基础设施可以迅速开发和部署，以满足全球企业的需求，进一步通过 Blackwell 技术、Nvidia Quantum-2或 Quantum-X800InfiniBand 网络、Nvidia Spectrum-X 以太网网络和 NVIDIA BlueField-3DPU，在戴尔技术、惠普企业和联想等领先系统制造商的服务器中加速。

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