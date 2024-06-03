英伟达推AI游戏助手G-Assist：可指导玩家玩游戏并优化设置

划重点: ⭐ G-Assist 是英伟达的游戏 AI 助手，可指导玩家完成游戏并配置最佳设置。 ⭐ 该助手可以通过语音查询回答游戏中的问题，并根据屏幕上的情况进行个性化指导。 ⭐ 不仅可以优化和调整 PC 设置，还可以为游戏性能提出建议，并甚至超频 GPU。

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:Nvidia 的 G-Assist 是一款旨在辅助玩家完成游戏并优化 PC 设置的 AI 助手。在技术演示中，G-Assist 展示了它如何通过语音查询回答游戏中的问题，比如 “下一个早期游戏武器是什么，我在哪里可以找到它的制作材料?” 这样的问题。

更令人惊讶的是，它甚至可以根据玩家在游戏中的技能点数进行个性化指导，使得玩家能够更好地完成游戏。

此外，G-Assist 还可以优化和调整 PC 设置，包括提供过去60秒的 PC 延迟和每秒帧数图表，以帮助玩家更好地了解游戏性能。它还可以扫描玩家的系统，发现玩家的显示器支持更高的刷新率却没有得到充分利用，从而为玩家提供优化建议。

虽然 G-Assist 目前还只是一个技术演示，但这种 AI 助手引领玩家完成游戏的想法已经不再只是停留在概念阶段。Nvidia 展示的 G-Assist 让人们看到了 AI 助手未来的可能性，相信在不久的将来，类似的产品将会从概念走向现实。尽管演示非常吸引人，考虑到生成式 AI 经常会犯错，对于这种 AI 炒作还需持谨慎态度

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