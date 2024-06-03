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Nvidia发布GeForce RTX增强版，为AI PC数字助手提供支持

2024-06-03 09:31 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ Nvidia 推出新的 RTX 技术，为新的 GeForce RTX AI 笔记本电脑提供动力

⭐️ Project G-Assist 技术演示为 PC 游戏和应用提供上下文感知的帮助

⭐️ Nvidia ACE 数字人物平台首个 PC NIM 首次亮相，为数字人物提供支持

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:Nvidia 在Computex 展会上推出了新的 RTX 技术，为新的 GeForce RTX AI 笔记本电脑提供动力。其中，Project G-Assist 技术演示为 PC 游戏和应用提供上下文感知的帮助。这项技术首次在 Studio Wildcard 的 ARK: Survival Ascended 游戏中亮相，为玩家提供游戏知识的个性化帮助。

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此外，Nvidia 还推出了首个基于 PC 的 Nvidia ACE 技术，为数字人物平台提供支持。Nvidia 在 CEO 黄仁勋的演讲中宣布了这些技术，展示了 Nvidia RTX AI Toolkit 的实力，这是一套新工具和 SDK，帮助开发人员在 Windows PC 上优化和部署大型生成式 AI 模型。这些技术加入了 Nvidia 全套的 RTX AI 创新，加速了500多个 PC 应用和游戏以及200多个 OEM 笔记本设计。

另外，华硕和微星推出的最新 RTX AI PC 笔记本配备了最高可达 GeForce RTX4070GPU 和功耗效率高的系统芯片，支持 Windows11AI PC 功能。

Nvidia 副总裁 Jason Paul 表示:“Nvidia 于2018年推出了 RTX Tensor Core GPU 和 DLSS 技术，开启了 AI PC 时代。现在，通过 Project G-Assist 和 Nvidia ACE，我们为超过1亿的 RTX AI PC 用户开启了下一代 AI 动力体验。”

Project G-Assist 是一个 GeForce AI 助手，旨在为玩家提供游戏知识和性能优化。它通过 AI 视觉模型增强上下文感知和应用特定理解，生成针对玩家游戏会话的个性化响应。而 Nvidia ACE NIM 则为数字人物提供高质量推理，包括自然语言理解、语音合成和面部动画等功能。

此外，Nvidia 还与微软合作，推出 Windows C o p i l o t Runtime，为本地 PC SLMs（小语言模型）添加 GPU 加速。这种合作将为应用开发人员提供易于访问的 API，以在设备上运行 RAG 功能。SLMs 提供了丰富的可能性，包括内容摘要、内容生成和任务自动化。

Nvidia 还推出了 RTX AI Toolkit，为开发人员提供定制、优化和部署 RTX AI PC 上的模型的一套工具和 SDK。这些工具可帮助开发人员构建应用特定的 AI 模型，使其能够在 PC 上运行。

Nvidia 还在内容创作应用中整合了 RTX AI 加速，包括为视频编辑软件提供支持，为用户提供更高效的创意工具。Nvidia 的 RTX 增强版技术为 AI PC 数字助手和数字人物平台带来了全新的体验和应用可能性。

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