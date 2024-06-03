英伟达发布数字人AI技术NVIDIA ACE 提升角色互动体验

Chatmate是一个AI客服聊天机器人平台，旨在通过定制化的AI代理，为企业提供快速准确的客户服务。它允许企业根据自己公司的业务和客户需求，创建个性化的AI客服代理。Chatmate提供了易于定制的聊天窗口小部件，以及丰富的分析功能，帮助企业跟踪AI客服的效果，了解客户的兴趣点。此外，Chatmate还提供了模型定制，允许企业根据品牌的声音和语调调整AI代理，选择顶级AI模型如GPT-4、LLaMA 70B和Mixtral。Chatmate还内置了安全措施，以确保AI代理不会提供误导性的回答，并诚实地表达其局限性。Chatmate的定价简单，适合所有规模的企业，提供免费试用和多种付费计划。