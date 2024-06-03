英伟达发布数字人AI技术NVIDIA ACE 提升角色互动体验

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:NVIDIA最近推出了一种名为Avatar Cloud Engine （ACE）的先进数字人AI技术，旨在提升游戏和虚拟世界中角色的互动体验。
以下是NVIDIA ACE技术的关键特点:
智能对话能力:ACE技术能够让游戏中的NPC拥有真实的对话能力，实现与玩家之间自然、智能的交流，超越了传统的预设台词模式。
语音和面部动画生成:利用尖端的AI技术，ACE不仅使游戏角色能够理解玩家的语言，还能通过语音合成和面部动画技术生成真实的回复，极大增强了角色的生动性和真实感。
灵活的部署选项:开发者可以根据自己的需求，将ACE部署在云端或本地设备上，确保在各种环境下都能提供流畅、高质量的互动体验。
高效低延迟:ACE对神经网络进行了优化，专注于减少延迟，确保游戏中的角色互动能够实时进行，避免了因延迟造成的影响。
通过这些特点，NVIDIA ACE技术有望在游戏开发和虚拟现实领域带来革命性的变革，为玩家提供更加丰富和真实的互动体验。这项技术的应用不仅限于游戏，还有可能扩展到其他领域，如客户服务、教育和娱乐等，为虚拟助手和数字角色带来更加自然和智能的表现。
（举报）