​麦肯锡调查显示：生成式AI应用大中华区增长最快

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:据全球顶级咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)发布的最新调查报告《he state of AI in early2024:Gen AI adoption spikes and starts to generate value》,显示生成式 AI 应用正在蓬勃发展。

调查结果显示,65% 的受访者经常使用生成式 AI,这一比例比2023年大幅增长,并且已经开始产生实质性的商业价值,包括降本增效、业务营收增长等。

在应用地区方面,大中华区和亚太地区成为生成式 AI 增长最快的地区。原生数字人口的频繁使用成为该地区增长的主要原因。同时,调查还发现企业使用生成式 AI 主要有三种方式:使用现成的生成式 AI 产品、通过自有数据与生成式 AI 厂商合作进行模型微调、完全自己开发一款产品。不同的应用方式对数据质量和部署时间有着不同的要求。

麦肯锡调查显示,生成式 AI 的应用场景主要与其功能相挂钩,包括文本、代码、音频、视频、图片等生成能力。而随着更多多模态大模型的出现,应用场景也会进一步扩大。麦肯锡成立于1926年,总部位于美国芝加哥,是全球 “管理咨询” 的先驱之一,对整个行业的发展产生了深远的影响。

