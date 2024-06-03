抖音：将打击使用AI技术P图侮辱他人等行为

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:抖音发布《重点打击泄露隐私、P图公开辱骂等网络暴力言论的公告》称，2024年至今，抖音共发现并处置网暴舆情162件拦截超过5000万条评论信息，发文警示、教育施暴者近70万个。

抖音表示，抖音一直致力于打造健康向上、风清气正的社区氛围，严厉打击实施或教唆、鼓动他人实施“网暴”的行为，严禁发布、传播对他人的不友善言论。日前，抖音已与公安机关建立网络暴力线索反馈机制，将第一时间将涉嫌违法犯罪的网暴线索报送至公安机关依法打击。

抖音平台提供“抖音小安一键防网暴功能”，当用户开启一键防护功能，在7天内将不会收到选择人群外用户发送的私信、弹幕及评论。如你在抖音平台内受到网络不当言论的伤害，却不知道如何用法律武器保护自己，可向平台申请法律咨询服务，平台将委托「中国法律咨询中心」解答你的咨询。您可通过“抖音app-我-三-更多功能-安全中心-小安防网暴-维权指引页面”查询法律咨询邮箱地址，并了解服务相关信息。

以下是四类典型违规行为:

“P图”侮辱他人，账号被限制视频发布功能

随着人工智能技术的快速发展，滥用Al技术对他人进行挖苦、侮辱的现象也时有出现。

日前，一用户使用AI技术，将三名女性的肖像和花圈图片拼接在一起，并配以“劳改犯血统”“不得好死”等文字，发布投稿及评论，进行辱骂、诅咒。同时，该用户还将一男性头像进行抠图拼接，配以“逆子长相”等文字，以此进行侮辱攻击。

关注到这一行为后，抖音对发布以上内容的账号暂停评论功能，并限制其视频发布功能。

评论泄露他人隐私信息，账号被暂停评论功能

抖音发现，平台上有用户未经允许，将他人隐私信息随意发布，继而引发他人遭受网络攻击。

3月24日，一用户发布多条评论，曝光他人手机号码，并夹杂攻击言论，以“有手有脚学xx”“垃圾玩意”等低俗语言对机主进行辱骂。平台将评论处理后，暂停该账号评论功能。

四处粘贴“骂街”评论，账号被暂停评论功能

在虚拟世界，戾气之下，有人不惧后果四处“骂街”。日前，抖音发现一用户在各类视频下，反复发布同一内容的评论，夹带脏话，充斥“上坟”“毙命””“喂狗”“棺材”等恶意兀骂。

这类行为，虽然不是针对某一受害者，但低俗暴力，严重影响社区氛围。平台发现后，将上述评论处理，并对账号进行禁止评论的处罚。

频繁公开辱骂，账号收到站内信警告

近年来，在现实生活中遭遇纠纷或与他人产生矛盾，随后在社交网络上公开辱骂当事人，这样的行为屡见不鲜。

2024年3月21日，一用户在抖音平台持续发布多条评论，疑似对情感纠纷对象以“小三’“渣男”等字眼，屡带脏话进行辱骂，并发布针对性的攻击言论。

对此，平台将其评论处理并对账号发出站内信警告，若再犯会加重处置。

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