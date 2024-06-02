亚马逊宣布Kindle中国电子书店将于6月30日停止服务

划重点: ⭐ 亚马逊宣布 Kindle 中国电子书店将于2024年6月30日停止云端下载服务，未下载的电子书将无法下载和阅读。 ⭐ 官方提醒用户及时将已购买电子书下载至 Kindle 阅读器和 Kindle App，同时保持亚马逊账户登录状态以便继续阅读。 ⭐ Kindle 在2022年宣布退出国内市场，相关客户服务将在2024年6月30日停止支持，用户需注意处理个人数据。

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:亚马逊官方最新公告称，Kindle 中国电子书店将于2024年6月30日停止云端下载服务。这意味着，未下载的电子书将无法进行下载和阅读，相关客户服务届时也将停止支持。

为了帮助用户处理个人数据，亚马逊建议用户及时将已购买的电子书下载至 Kindle 阅读器和 Kindle App，并保持亚马逊账户登录状态，以便在停止服务后继续阅读。

据悉，Kindle 在2022年宣布退出国内市场，再在2023年6月30日停止了 Kindle 中国电子书店运营。官方承诺将为用户提供退款服务，并表示服务会一直保持到2024年6月30日。尽管官方书店停止了运营，但多款 Kindle 仍可以下载安装第三方阅读软件，例如微信读书等，以继续阅读。

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