港大&百度发布智慧城市大模型UrbanGPT，助力时空预测技术突破

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:香港大学与百度联合发布了首个智慧城市大模型 UrbanGPT，该模型在时空预测技术领域引发了重大突破。时空预测技术的重要性日益凸显，不仅关注交通和人流的流动，还涵盖了犯罪趋势等多个维度。然而，由于城市数据不足，传统的时空预测模型在精确预测方面受到了限制。UrbanGPT 的出现填补了这一空白，其强大的泛化能力使其在零样本学习领域展现出强大潜力。

UrbanGPT 面临的挑战包括标签稀缺和高昂的训练成本，以及时空预测模型在零样本泛化方面存在的局限。然而，通过整合时空依赖编码器和指令微调方法，UrbanGPT 成功地克服了这些挑战，增强了对时间和空间复杂关系的理解，实现了在数据稀缺情况下的精确预测。

在实际应用中，UrbanGPT 在零样本学习场景中展现了出色的泛化性能，证实了其在精确预测和理解时空模式方面的有效性。特别是在跨城市知识迁移方面，UrbanGPT 通过综合考虑多样的地理信息和时间要素，展现出将功能相似的区域和历史同期的时空模式进行关联的能力，为实现跨城市场景中的精确零样本预测提供了强有力的支持。

UrbanGPT 的发布标志着智慧城市领域迈向了新的里程碑，其强大的时空预测能力将在城市规划、交通管理、犯罪预测等领域发挥重要作用。同时，该模型的泛化能力也为智慧城市的发展提供了有力支持。

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