柳叶刀发表重要研究，AI 视觉算法预测心脏疾病

划重点: ⭐️ 《柳叶刀》发表文章，介绍 AI 视觉算法 CaRi-Heart 预测心血管疾病风险 ⭐️ 结合 AI 视觉识别和预测算法，可在没有明显症状时提前10年识别出重大心血管疾病风险 ⭐️ CaRi-Heart 技术已在英国、欧洲和澳大利亚投入临床使用，具有里程碑意义

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息:最近，《柳叶刀》上发表了一篇关于心血管疾病风险预测的重要文章，介绍了一项名为 CaRi-Heart 的技术。该技术结合了 AI 视觉识别和预测算法，可以在没有明显症状时提前10年识别出重大的心血管疾病风险。据英国一家名为 Caristo Diagnostics 的公司宣称，他们的 CaRi-Heart AI 技术可以量化冠状动脉炎症的严重程度并准确预测心脏疾病。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这项技术的研究涉及的数据样本来自英国的 ORFAN 项目，旨在评估接受冠状动脉计算机断层扫描血管造影（CCTA）的患者的风险状况和疾病发生率。CaRi-Heart 技术使用 AI 算法可视化和量化冠状动脉炎症的严重程度，这对于提前预测中风和致命的心脏病发作具有重要意义。

另外，该技术已在英国、欧洲和澳大利亚投入临床使用，可以在订单后48小时内提供经过人类专家核查的报告结果。据称，该技术还将能够提前数年预测中风和糖尿病风险，为个体化的预防管理提供重要支持。

CaRi-Heart 技术的应用具有重大意义，可以帮助临床医生更好地识别和预防患者的心脏疾病风险，从而提高预防和管理的效果。

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