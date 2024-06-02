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神鬼寓言推出 Showrunner，文本提示快速制作动漫视频

2024-06-02 09:35 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ 神鬼寓言推出文生视频产品 Showrunner，用户通过文本提示快速制作动漫视频

⭐ Showrunner 支持自定义剧本、运镜、配音等专业功能，同时是一个视频分享平台

⭐ 产品包含多种类型动漫视频，如《Ikiru Shinu》、《Pixels》、《Exit Valley》等

6月1日，著名游戏开发工作室神鬼寓言推出了文生视频产品 Showrunner，用户只需输入文本提示就能快速制作2—16分钟的各种动漫视频。除了基本的制作功能外，Showrunner 还支持用户自定义剧本、运镜、配音等专业功能，同时作为一个分享平台，用户制作的视频都可以在这个平台上进行分享。

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目前，神鬼寓言已经发布了10部由 Showrunner 制作的动漫视频，涵盖讽刺、情感、科幻、搞笑等不同类型。例如，《Ikiru Shinu》讲述了2046年新东京中 AI 与人类共存的故事;《Pixels》则是一个发生在旧金山的 AI 故事，突出 AI 智能设备的角色;而《Exit Valley》则是一部讽刺、模拟搞笑的动漫，探讨企业家们让世界变得更好的故事。

Showrunner 目前无法生成多种类型视频，只能制作动漫视频，已经开始邀请测试。有兴趣的用户可以前往官网申请试用。Showrunner 的亮点在于快速制作动漫视频、支持用户自定义和分享，以及涵盖多种类型的视频内容。

申请试用地址:https://www.showrunner.xyz/

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