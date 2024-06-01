Elevenlabs 推出文本生成超逼真音乐功能，免费试用！

划重点:

⭐️ 全新功能:Elevenlabs 发布文本生成音乐特效功能，帮助用户轻松制作逼真音效。

⭐️ 免费试用:用户可免费试用该功能，享受强大的音效生成体验。

⭐️ 其他功能:除了音效生成，Elevenlabs 还提供语音克隆和文本转语音等强大功能。

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:近日，生成式 AI 音乐平台 Elevenlabs 宣布推出全新功能，用户可以通过输入文本来生成各种逼真的音乐特效。这项功能为电影、游戏、短视频等行业带来了巨大的帮助，让用户不再需要费时费力地寻找合适的音效，同时大部分音效还得到了 Shutterstock 的商业授权。今年 OpenAI 发布的 Sora 模型中，所使用的背景音乐作品也是由 Elevenlabs 制作的音效，可见其专业水准。

用户可以免费试用该功能，不设地域限制，音效效果十分强大。在使用过程中，用户只需登录 Elevenlabs 官网，选择 “Sound Effects” 功能并输入相应的文本，即可生成逼真的音效。此外，用户还可以根据需求设置音效时长和文本提示的还原程度，让生成的音效更加符合预期。

除了音效生成功能，Elevenlabs 还提供语音克隆和文本转语音等强大功能。用户可以上传一段语音进行特征提取，用于生成新的文本内容;也可以将大段文本转换成有感情的声音，为内容赋予更生动的表现形式。虽然中文支持较差，但对于生成英文内容效果非常出色。

Elevenlabs 的新功能为用户带来了更加便捷、高效的音效生成体验，让创作变得更加有趣和轻松。值得期待的是，随着技术的不断进步，这类 AI 音乐平台将会在未来发展出更多创新的功能，为用户带来更多惊喜和乐趣。

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