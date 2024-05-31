AI日报：ChatGPT推全能型版本ChatGPT Edu；快手上线文生图产品可图；阿里宝藏项目被Novita AI开源了；Midjourney将发布V6.5版本

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1、ChatGPT Edu版本来啦：支持GPT-4o、自定义GPT、数据分析

ChatGPT Edu版本推出，为大学校园提供多功能ChatGPT，助力学生、老师提升学习质量和教学效率。多所顶尖大学已在教育中应用ChatGPT，18-24岁年轻人是主要用户群。功能包括GPT-4o支持、数据分析、自定义GPT等，提供更高消息限制和语音支持。安全机制完善，实际应用案例丰富。

【AiBase提要:】 🚀 ChatGPT Edu版本推出，支持GPT-4o、自定义GPT、数据分析，助力学生、老师提升学习效率。 🔍 多所顶尖大学已在教育中使用ChatGPT，18-24岁年轻人是主要用户群，具有强大的学习需求和接受能力。 💡 实际应用案例丰富，包括期末反思作业、社区服务、语言训练等，教育领域深度应用ChatGPT。

2、快手上线自研文生图大模型产品“可图”

快手自研的文生图大模型“可图”正式对外开放，为用户带来全新的AI图像创作体验。这款大模型支持文生图和图生图两类功能，可用于AI创作图像以及AI形象定制。用户可以通过“可图”微信小程序或网页版轻松体验前沿技术。

【AiBase提要:】 🔍 “可图”大模型参数规模达十亿级，数据来源包括开源社区、快手内部构建和自研AI技术的融合。 🎨 “可图”覆盖常见千万级中文实体概念，提供更广泛、更深入的图像创作支持。 🧠 “可图”引入强化学习和奖励模型技术，解决文生图大模型处理长文本和复杂语义文本输入效果不佳的问题。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/kuaishouketudamoxingkolors

3、百度网盘推出漫画头像AI生成功能

百度网盘推出了一项令人惊叹的AI新功能，在儿童节前夕，用户只需一张照片就能变身为童年动漫中的主角。这项功能极具个性化，让用户仿佛置身于精彩的动画世界，快速高效的处理速度也让体验更加流畅。

【AiBase提要:】 🎨 个性化转化：用户上传照片即可变身为动漫人物，体验独特风格。 🚀 快速处理：百度网盘AI功能处理速度极快，短短几秒钟即可生成精美动漫照片。 🌟 多样化效果：不仅可转化为动漫形象，还能模拟经典动画效果，满足不同用户需求。

4、Claude 3 开放第三方 API，实现业务流程自动化

Anthropic 的新功能使得用户可以更便捷地与 Claude 互动，并通过结构化 API 调用实现各种任务的自动化执行。同时，Claude 也能够处理图像并融合到实时应用中，为企业提供更智能、高效的解决方案。

【AiBase提要:】 🔍 用户通过文本提问让 Claude 自动执行多种任务 🔍 用户可以通过结构化 API 调用实现常规操作和问题回答 🔍 Anthropic 的新功能使 Claude 能处理图像和实时应用

5、Novita AI开源Animate Anyone项目 上传一张照片即可合成动画

Novita AI开源了Animate Anyone项目，用户只需上传一张照片即可合成动画。这一技术为动画制作带来了新的可能性和机遇，让用户能够快速创建令人惊艳的作品。

【AiBase提要：】 👉 ViViD可以自然地将服装移到视频人物身上 👉 无论是裙子还是裤子都可以随意替换，适应多种服装试穿需求 👉 目前官方只发布了演示和论文，暂未公布代码 项目页：https://top.aibase.com/tool/vivid 论文地址：https://arxiv.org/pdf/2405.11794

6、阿里中科大合推虚拟试衣技术ViViD 轻松实现视频换衣

阿里巴巴与中国科学技术大学联手推出的ViViD框架革新了虚拟试衣体验，实现了视频中人物衣物的实时替换，解决了时间一致性和图像质量难题，提升了试衣效果。

【AiBase提要:】 👗 先进技术：ViViD基于扩散模型技术，实现视频中衣物实时替换，生成自然逼真效果。 🔧 三大核心组件：服装编码器、姿势编码器、时间模块协同工作，提取衣物细节、编码姿势、保持时间连贯性。 🌟 创新特征融合：引入注意力特征融合机制优化衣物语义信息整合，提升试衣效果贴合用户需求。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/vivid

7、Perplexity 推出了Page 创建功能 快速生成专业文档

Perplexity AI推出了最新功能Perplexity Pages，旨在帮助用户快速生成专业级别的文档，提升内容创作者生产力，挑战传统知识库平台。工具快速生成内容，支持高度定制，媒体内容插入，信息验证与来源管理，共享与搜索优化。

【AiBase提要:】 🚀 快速生成专业文档，节省时间精力。 🔧 高度定制化，满足不同需求。 📸 媒体内容插入提升文档吸引力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/perplexity

8、Midjourney将发布V6.5版本 很快网页版将面向所有人开放

Midjourney即将发布V6.5版本，将带来图像质量的大幅提升，网页版也将迎来重大更新。尽管在视频模型开发上遇到挑战，但团队坚信持续努力将取得更大突破。

【AiBase提要:】 🚀 图像质量大幅提升，可能与V7版本一致，连贯性、皮肤、手和身体表现将改善。 💻 网页版将摆脱Discord依赖，提供更好的用户体验。 💡 推出风格空间探索器和更新探索页面，考虑提供订阅折扣吸引更多用户。

9、Suno3.5版本模型已向所有人开放 可制作4分钟歌曲

Suno最新的3.5版本模型开放给所有用户使用，带来了制作4分钟歌曲、2分钟歌曲扩展和改进的歌曲结构等功能。Suno还推出了新功能，可以将任何声音转化为音乐，为音乐创作带来新可能性。公司融资1.25亿美元，巩固了在AI音乐领域的领先地位。Suno展示了强大的创新能力和领先地位。

【AiBase提要:】 🎵 制作4分钟歌曲和2分钟歌曲扩展 🎶 将任何声音转化为音乐，创作新可能性 💰 公司融资1.25亿美元，巩固领先地位 详情链接:https://top.aibase.com/tool/suno-ai

10、You.com推自定义助手功能

You.com推出自定义助手功能，让用户利用顶级语言模型如GPT-4o、Llama3和Claude3创建个性化AI助手，旨在提高用户在复杂工作任务中的生产力。该功能使强大的语言模型更易于访问并适应个人需求，为用户提供定制化的AI助手体验。

【AiBase提要:】 ⭐️ 定制AI助手旨在提高用户在复杂工作任务中的生产力 ⭐️ You.com致力于提供准确性和实时信息，通过在线访问提供更相关可靠的响应 ⭐️ 技术的影响深远，定制AI助手有潜力改变医疗、金融和教育等领域的知识工作

11、Cartesia发布低延迟语音生成模型Sonic 要复刻ChatGPT实时语音聊天？

Cartesia发布的Sonic低延迟语音生成模型引起广泛关注，其快速推理速度和超低延迟让人印象深刻。Sonic能够实时生成具有逼真情感和表达能力的语音，用户只需提供10秒录音即可模仿说话者的声音特征。Cartesia的目标是打造实时智能系统，他们引入了创新的SSM架构，取得了初步进展。

【AiBase提要:】 🚀 Sonic模型延迟仅为135毫秒，适合聊天应用。 😊 Sonic展现人类情感和表达能力，使对话更加自然。 🔧 用户可调节音调、速度、情感等参数，定制化语音输出。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/carteisa-sonic

12、Gartner 预测2024年人工智能芯片收入将达到712亿美元

根据Gartner的预测，到2024年全球人工智能半导体的收入将增长33%，达到712亿美元。这一趋势将推动电脑普遍具备人工智能功能，企业电脑购买也将完全转向人工智能电脑。AI处理将主要在数据中心进行，加速器的价值预计将达到210亿美元。

【AiBase提要:】 📈 预计2024年全球人工智能半导体的收入将增长33%，达到712亿美元 💻 预计2024年有22%的电脑将具备人工智能功能，到2026年底，企业电脑购买将完全转向人工智能电脑 🏭 AI处理将主要在数据中心进行，2024年服务器中使用的AI加速器的价值将达到210亿美元

13、谷歌被秒杀！高保真3D头像逼真到恐怖 小姐姐挤眼，挑眉毫无破绽

最近德国慕尼黑工业大学和伦敦大学学院等研究团队提出的NPGA算法引起广泛关注，能生成高保真3D头像，逼真表情令人难以分辨真假。技术创新点在于采用高斯点云生成3D人像形状，引入神经参数化头部模型捕捉细微表情变化，提高真实感。

【AiBase提要:】 ⭐ 高保真3D头像: NPGA生成逼真的3D头像，表情丰富，接近真实人类。 ⚙️ 创新技术: 使用高斯点云构建3D人像形状，提高渲染效率和逼真度。 😲 神经网络模型: 利用神经参数化头模型捕捉人脸细微表情变化，模拟真实人类表情。 详情链接:https://tobias-kirschstein.github.io/nersemble/

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