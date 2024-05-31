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Perplexity 推出新功能 Pages，帮助用户生成定制化网页

2024-05-31 14:44 · 稿源：站长之家

划重点:

- Perplexity 的新功能 Pages 可以根据用户提示生成定制化的网页，帮助用户进行研究和写作。

- Pages 利用 Perplexity 的 AI 搜索模型找到信息，并创建可以发布和分享的研究报告。

- 用户可以根据需要将写作针对初学者、专家读者或更普遍的受众群体。

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:人工智能搜索平台 Perplexity 正在推出一项名为 Pages 的新功能，该功能将根据用户提示生成可定制的网页。新功能感觉就像是制作学校报告的一站式商店，因为 Perplexity 会为您进行研究和写作。

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Pages 利用 Perplexity 的 AI 搜索模型来查找信息，并根据用户的提示创建网页。在一篇博文中，Perplexity 表示，设计 Pages 的目的是帮助教育工作者、研究人员和 “爱好者” 分享他们的知识。用户在提示框中输入报告的主题或想要了解的内容。他们可以将写作更加针对初学者、专家读者或更普遍的受众群体。

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Perplexity 搜索信息，然后通过将信息分成不同的部分、引用一些来源并添加视觉效果来开始撰写网页。用户可以根据需要将页面制作得详细或简洁，并且还可以更改 Perplexity 使用的图片。然而，您无法编辑其生成的文本，必须写另一个提示来纠正任何错误。

比如theverge作者要求 Perplexity 的 Pages 根据三种受众类型生成一篇关于 “量子计算和人工智能的融合及其对社会的影响” 的报告。受众之间的主要区别似乎在于所写文本中的术语和获取数据的网站类型。每个生成的报告都来自不同的来源，包括 IBM 的这篇入门博文。它还引用了维基百科，这使得它更像是学生报告的感觉。

Perplexity 生成的页面基本上解释了量子计算的基础知识以及人工智能如何适用于该技术。但是，“研究” 并没有深入到作者写作演示时可以深入的程度。更高级的版本甚至没有真正讨论 “量子计算和人工智能的融合”。它找到了一些关于量子技术商业可行性的博文，而这与我所要求的内容完全无关。

然后，theverge作者还要求 Pages 撰写一篇关于我自己的报告，主要是因为该信息可以轻松验证。但它只使用了我的个人网站上的信息和一篇关于我的高中网站的文章，而没有使用其他公开且易获取的来源，比如在 The Verge 的作者页面。它有时还对与我无关的事情进行了详细解释。Perplexity 并没有谈论我写的有关大规模裁员的报道，而是解释了金融危机的起源。

Pages 可能在未来会有所改进。目前，它是一种将简单、可能正确的表面层次信息放入不会真正教授任何东西的演示文稿中的方法。Pages 将提供给所有 Perplexity 用户使用，并且该公司表示正在逐步向其免费、Pro 和 Enterprise 用户推出该功能。

官方博客：https://www.perplexity.ai/hub/blog/perplexity-pages

Perplexity Pages 产品特色功能总如下:

简便创建:轻松创建、组织和分享信息，可通过搜索任何主题，立即获得结构良好、格式美观的文章。

可定制化:可调整页面风格以迎合目标受众，无论是普通读者还是专业人士。

灵活性:可轻松修改文章结构，添加、重新排列或删除部分，以最适合内容并吸引读者。

视觉效果:可通过页面生成的视觉元素、上传个人收藏或在线资源来提升文章质量。

适用广泛:适用于任何领域的创作者，包括教育工作者、研究人员和业余爱好者。

特色页面展示:展示团队精选的示范页面，展示各领域的知识分享范例。

试用机会:现已向用户推出，可通过 Perplexity 账户登录，并在库选项卡中选择 “创建页面” 来尝试使用。

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