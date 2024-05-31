长沙联合支付宝、周同学IP，打造演唱会“样板间”

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:5月30日到6月2日，周杰伦演唱会在长沙连开4唱，登记的想看人数超过560万。网红城市顶流长沙+演唱会顶流周杰伦，双顶流合作会爆发出怎样的火花?长沙商务局携手支付宝出行、蓝花火，交出了一份实力宠粉的答卷。

坐地铁1折起，延长服务1小时

为迎接来自全国各地的周杰伦粉丝，同时保障市民朋友高效、便捷出行，5月31日、6月1日，长沙地铁1—5号线及西环线延长运营服务1小时。5月30日-6月2日，上支付宝搜【蓝花火】进入“寻找周同学”官方页面，还能领取1折长沙地铁乘车券。

“寻找周同学”集市，抽巨星现场直通卡

演唱会期间，长沙天心区黄兴广场举办了“蓝花火-寻找周同学”主题集市，打卡周同学巨型雕像、参与音乐会、互动答题等活动，可参与抽取超一万件周同学周边奖品，还有机会现场抽中巨星现场直通卡。

很多没有抢到演唱会现场票的粉丝，总会跑到场外去听个响，跟着全场一起大合唱。蓝花火集市提供了另一种可能——“摩天轮空中坐席”，送你登上位于演唱会附近的长沙摩天轮，在长沙的夜色里欣赏动人音乐，用另一种特殊方式靠近偶像。

长沙商务局携手支付宝，“便民消费绿色出行”

不仅在周杰伦演唱会期间，整个6月，长沙稳稳接住了这波泼天的流量。在“便民生活消费季”的主题下，长沙商务局携手支付宝，为市民和游客提供更多出行和消费福利。上支付宝搜【长沙地铁出行礼】，可领取5折长沙地铁优惠券，此外，还和支付宝上蓝花火一起，联合1000家门店推出宠粉特惠套餐，并在国金街、梅溪新天地步步高、方圆荟等商圈推出优惠大礼包，开创了演唱会经济的新玩法。

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