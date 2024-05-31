抖音推出“缺货发券”服务 可补偿消费者遭遇缺货的损失

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:抖音宣布推出“缺货发券”服务，能够通过发券的方式为遭遇缺货的消费者提供补偿，挽回潜在的交易损失。
当消费者因缺货提出退款申请时，系统会弹出一个窗口，提供商家发放的满减券。消费者可以利用这些满减券购买店内其他有货的商品。
商家则可以自定义发券的门槛、金额，以及每日发券的上限等。既让消费者感受到了商家的诚意，商家也能在可控的成本范围内促进交易，维护自身的品牌形象。
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网络上关于凤爪价格过高的讨论声此起彼伏。许多消费者惊讶地发现，一些口味的凤爪价格已经超过了牛肉，例如一只虎皮凤爪售价高达6块2，折算下来每公斤价格逼近180元。不少消费者纷纷表示，现在凤爪的价格已经高到“吃不起”的地步了。
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宜家在中国市场面临着挑战，消费者更倾向于在宜家逛逛吃吃不是购买家具。宜家采取了低价策略和推出廉价餐厅套餐等措施来吸引消费者。宜家在追赶中国消费者心理和竞争对手方面步伐缓慢，需要重新定位和创新来应对挑战。
拼多多在2024年第一季度的业绩报告中再次展现了其强大的实力。拼多多本季度营收和净利润均实现了大幅增长，其市值也因此超越了电商巨头阿里巴巴，成为市场的新焦点。拼多多将继续深化其多实惠和好服务的能力，并丰富平台优质供给，以优化消费者体验。
在越发重视健康的饮品市场中，现制酸奶凭借因其健康属性深受消费者喜爱。话题热度持续上涨的同时，各品牌之间的竞争也更加激烈，纷纷在产品研发中发力，打磨配方、严控品质，打造更值得信赖的健康饮品选择。随着消费者对健康食品需求的不断提升，茉酸奶坚持自然、热情、原味的理念，无疑将会给它带来更大的发展空间。
“别人戴是田园风、度假风、复古风，我戴就是狼外婆，‘偷感’十足。”这个五一，从风景区到音乐节，随处可见色彩缤纷的“三角巾”。在暑假到来前，郑庆锋觉得，除了防晒口罩等应季单品外，同样有一定遮阳效果，但佩戴起来又更为透气并具有美感的三角巾会迎来一个新的销售旺季。
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