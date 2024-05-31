​谷歌计划在马来西亚投资 20 亿美元，建设数据中心和云基础设施

划重点: ⭐ 谷歌将在马来西亚投资20亿美元，建设首个亚洲市场数据中心 ⭐ 谷歌将提供人工智能培训，助力当地学校 AI 技能发展 ⭐ 新数据中心将支持谷歌数字服务和推动当地人工智能能力

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:美国科技巨头谷歌宣布计划投资20亿美元在马来西亚，将在该国建设首个数据中心，并推动人工智能（AI）技能在当地的发展。新的数据中心将作为一个云区域，支持谷歌的数字服务，包括地图、Workspace 和搜索。此外，它还将支持谷歌在该国推动的人工智能服务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这个数据中心将位于马来西亚首都吉隆坡，是谷歌在全球11个国家运营数据中心的其中一个，其他包括新加坡、印度尼西亚和韩国。目前，谷歌在全球运营40个云区域和121个区域。

此外，谷歌最近在马来西亚推出了一些旨在培训年轻人人工智能技能的计划，与马来西亚高等教育部合作，为161所高等学府提供500个谷歌职业证书奖学金。同时，谷歌还向44.5万名公务员提供了 Google Workspace 工具。

谷歌表示，他们还推出了两个计划，旨在提高当地学生和教育工作者对人工智能的素养，其中包括 “双子座学院” 项目，旨在帮助教育工作者负责任地使用生成式人工智能工具。自去年11月试点以来，已有600多名教育工作者参加了该项目，目标是到年底让1.5万名教育工作者参与该项目。

除此之外，谷歌还为11至14岁的学生提供现场人工智能培训和教材。该计划旨在培训最初的1000名教育工作者，并进而覆盖马来西亚的1万名学生。

这项投资也标志着谷歌在马来西亚的迄今为止最大的一笔投资，该公司自13年前开始在该国运营。这一举措将为马来西亚的制造业和服务行业提供更多支持，帮助它们利用人工智能和其他先进技术，提升全球价值链地位。

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