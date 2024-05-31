谷歌为AI搜索结果辩护： “数据空白” 和奇怪问题导致

划重点: ⭐️ 谷歌 AI 搜索结果出现怪异指导，如在披萨上涂胶水、吃石头，公司称是由于 “数据空白” 和奇怪问题导致。 ⭐️ 用户纷纷感到困惑与不满，谷歌回应称 AI 结果导致搜索体验更满意，承认 AI 有时误解网络信息。 ⭐️ 谷歌修复 AI 搜索问题，限制出现 “荒谬” 查询和讽刺内容，与传统搜索功能进行比较。

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:谷歌最近推出了其 AI 搜索结果，却让数百万用户感到困惑。在搜索中，用户得到了一些奇怪的建议，比如在披萨上涂胶水以帮助奶酪粘住，或者建议吃石头。

谷歌紧急删除了一些不准确的 AI 搜索结果，称之为 AI 概述，但损害和模因化已经造成。在公司搜索主管利兹・里德（Liz Reid）周四发表的博客中，谷歌将不准确的结果归咎于 “数据空白”，以及人们提出奇怪问题，同时声称 AI 结果导致搜索更 “满意”。里德认为，AI 概述通常不会 “产生幻觉”，只是有时会误解网络上已有的内容。

博客还解释了谷歌如何通过限制 “荒谬” 查询和讽刺内容的出现来修复 AI 概述的问题。很多人都对著名的讽刺网站 The Onion 和一个 Reddit 用户名为 “fucksmith” 没有被过滤出 AI 结果感到惊讶。此外，里德的博客还将 AI 概述与另一个长期存在的搜索功能精选片段进行了比较，称精选片段的 “准确率” 与 AI 概述 “相当”。

谷歌引入 AI 概述成为了该公司的又一个公关失误。与此同时，谷歌正竞相与 OpenAI 和 Perplexity 等 AI 搜索初创公司竞争，这些公司据传已经价值30亿美元。如果谷歌要竞争，就必须快速行动，但也必须保持用户的信任。在 AI 概述告诉我们要吃 Elmer 的胶水后，恢复用户信任可能会有一定难度。

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