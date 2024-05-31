Midjourney将发布V6.5版本 很快网页版将面向所有人开放

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:Midjourney的V6.5版本模型即将发布，这次更新将带来图像质量的大幅提升。据透露，更新后的图像质量可能与V7版本一致，连贯性、皮肤、手和身体的表现以及准确性都将有大幅改善。

此外，Midjourney的网页版本也将迎来重大更新。目前，网页版本的运行还需要依赖Discord，但很快，它将彻底摆脱Discord，所有人都可以直接使用。

在风格方面，Midjourney也在做出一些调整。他们将推出更加确定的风格空间探索器，这将帮助用户更好地理解和掌握Midjourney的风格。同时，网页版的探索页面也将进行更新，以提供更好的用户体验。

在商业策略上，Midjourney正在考虑提供订阅折扣，以吸引更多的用户。

然而，尽管在图像生成方面取得了显著的进步，Midjourney在视频模型的开发上却遇到了一些挑战。5月中旬，Midjourney团队公布了其视频模型的进展，他们表示，视频模型的开发进度并不如预期那样迅速。尽管3D模型和实时生成的效果令人满意，但团队坦言，即便是Sora级别的模型，也未能达到他们心目中的理想效果。

总的来说，Midjourney正在不断努力提升其技术和服务，以满足用户的需求和期望。虽然面临着一些挑战，但他们坚信，只要持续努力，就一定能够取得更大的突破。

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