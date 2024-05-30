618网络集中促销合规提示发布：严禁二选一等违法行为

临近618，各大平台针对商家的激励计划已经上线，见实综合观察了包括拼多多，抖音，京东，淘宝天猫，小红书几大平台的激励计划后发现:大家都在内卷价格。各大平台的激励计划中不仅充满了对于商家的各种降价举措，在近期也多有在价格上的规则制定，有关于处罚虚假标价的，也有对于市场价格进行监管的。对价格内卷你怎么看?如何破局?欢迎在评论区说出你的看法。