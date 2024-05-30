英国通过新法案，允许监管机构对大型科技公司处以罚款

划重点: - 📌 英国通过《数字市场、竞争和消费者法案》，允许监管机构对大型科技公司实施罚款，以推动数字市场竞争。 - 📌 该法案规定了禁止虚假评论、提高透明度、监管二级门票销售等措施，同时要求某些公司向竞争和市场管理局报告合并情况。 - 📌 与欧盟的《数字市场法》相似，该法案针对具有战略市场地位的公司，如苹果、谷歌、Meta 和亚马逊，提出了更具针对性的要求。

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:英国最近通过了一项名为《数字市场、竞争和消费者法案》（DMCC）的法案，旨在推动数字市场竞争，并允许监管机构对大型科技公司实施罚款。该法案的通过意味着监管机构可以在不依赖法院的情况下执行规则，以推动数字市场的公平竞争。

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除了针对大型科技公司的罚款规定，DMCC 还着眼于消费者保护问题，包括禁止虚假评论、强制公司提高订阅合同透明度、监管二级门票销售，并消除隐藏费用。此外，该法案还要求某些公司向英国的竞争和市场管理局报告合并情况，以确保市场竞争的公平性。

与此同时，欧盟早前颁布了一项名为《数字市场法》（DMA）的法律，旨在针对被视为数字 “守门人” 的公司，如苹果、谷歌、Meta 和亚马逊，提出了全面的要求。而英国的 DMCC 则更为具有针对性，只针对被指定为具有战略市场地位(SMS)的公司，即在英国拥有 “强大而根深蒂固的市场力量” 和 “具有战略意义的地位” 的公司。这些公司必须具有全球收入超过250亿英镑或英国收入超过10亿英镑的标准。

该法案还赋予了竞争和市场管理局确定公司是否违法、要求遵守规定并处以罚款的权力，所有这些都可以在不经过法院系统的情况下进行。监管机构可对违反新规定的公司处以高达其全球收入总值的10% 的罚款。

一些公司，如 Spotify 和 Epic Games，长期以来一直在寻求政府干预，以帮助抗衡苹果等公司强加的应用商店费用。Spotify 在对 DMCC 的通过发表的一篇文章中表示，英国应该采取行动监管苹果的做法。Spotify 首席执行官丹尼尔・埃克在一份声明中表示:“苹果在一个又一个国家花费数百万美元试图规避和嘲弄《数字市场、竞争和消费者法案》等法律。DMCC 有潜力释放真正的竞争和增长，苹果必须在英国受到追责，因为我们不能错过使其正确的机会。”

苹果对其对《数字市场法》的回应备受批评，欧盟已经展开了一项调查，以评估该公司是否遵守该地区的新规定。

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