科大讯飞与支付宝合作，将有更多小程序服务上车机

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:30日，科大讯飞与支付宝宣布签约，双方将在大模型、车机支付、小程序服务等领域展开合作，共建更为智能的座舱服务生态。今后，将有更多支付宝小程序服务能够通过科大讯飞上车机，为车主提供贯穿行前、行中、行后的多场景智能、便捷用车体验。

“随着互联网流量渠道进入全景化进程，小程序已经成为品牌展开经营的重要阵地，我们希望通过支付宝小程序生态为车主提供更丰富的服务”。讯飞汽车事业部副总经理和卫民表示，科大讯飞将发挥多端互联技术、小程序安全等系统技术优势，将支付宝平台的智能车联网服务生态输出到品牌车机端。根据权威研究机构QuestMobile近日发布的《2024中国移动互联网春季大报告》，支付宝小程序现可提供超8000种服务，月活用户规模近6.5亿，同比增速6.3%排第一，是行业大盘增速的3倍。

此外，双方也将在大模型、车机支付等领域展开合作，联合构建“人-车-服务”一体化的数智化驾乘用车体验，推动车载交互和服务功能智能化建设。大模型能力在智慧座舱场景的应用，将推动服务从简单推荐转变为识别需求、执行需求，实现车载服务在交互效能层面、服务推荐层面、用户意图执行层面的全链路优化，打造更加智能化的车载服务功能，持续提高品牌用户活跃度。

据了解，支付宝此前刚推出全新智能车机产品——领航（AlipayCo-Driver）。支付宝数字出行酒旅事业部总经理王敏表示:“支付宝将持续发挥‘技术+生态+服务’的优势，希望和科大讯飞等行业领先的合作伙伴一起，为车主提供更丰富、智能的车上服务，开拓生态商家智能化运营场景，共同助力出行行业数字化升级。”

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